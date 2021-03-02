فوز الكويت والقادسية في «ذهبي السلة»

محلية

واصل الكويت انتصاراته في دوري كرة السلة وتغلب على كاظمة 98-90، فيما كرر القادسية انتصاره على الجهراء 77-69 أول من أمس ضمن منافسات المربع الذهبي للبطولة.

وبهذا الفوز رفع الكويت رصيده الى 8 نقاط فيما ارتفع رصيد كاظمة والقادسية الى 6 نقاط والجهراء الى 4.

يذكر أن المربع الذهبي يقام من قسمين على أن يلتقي بعدها الاول مع الرابع والثاني مع الثالث بنظام «بلاي أوف» من 3 مباريات ثم يلتقي الفائزان بالدور النهائي الذي يقام بالنظام ذاته. وجاءت مباراة كاظمة مع الكويت قوية منذ البداية تبادل بها الفريقان التقدم طوال مجريات الربع الاول حتى انهاه لمصلحته 26-25. وواصل الفريقان تبادلهما للتقدم في الربع الثاني اذ تألق من الكويت على الهدهود والكسندر الغيص وراشد الرباح وحسين الخباز فيما كان يوسف بورحمة واحمد البلوشي مصدر خطورة كاظمة لينتهي الربع الثاني بتقدم الكويت 51-48. وكان الربع الثالث نقطة التحول في المباراة بعدما نجح الابيض في استغلال تسرع لاعبي كاظمة في انهاء الهجمات، عبر الهجوم المعاكس السريع لينهي الربع الثالث متقدماً 74-64.

واستطاع البرتقالي تقليص الفارق خلال أول دقيقتين من الربع الرابع 74-72 بعد تألق احمد المطيري وناصر الظفيري لا ان البرتقالي لم يستطع ان يجاري الابيض الذي نجح سريعاً في توسيع الفارق وانهاء المباراة لمصلحته 98-90.

