بداية قوية للعربي والقادسية والتضامن في «كأس الطائرة»

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حققت أندية العربي والقادسية والتضامن بداية قوية في بطولة كأس الاتحاد للكرة الطائرة بفوز الأول على اليرموك والثاني على الصليبخات والثالث على الشباب بنتيجة واحدة هي 3-0 ضمن جولة الذهاب في الدور الأول. وستخوض الفرق جولة الاياب اليوم حيث تسعى الفرق الفائزة الى تأكيد تأهلها الى الدور الثاني. ولم يجد العربي صعوبة في تخطي اليرموك بثلاثة أشواط نظيفة جاءت على النحو التالي 25-10 و25-18 و25-16. وحذا القادسية حذو العربي وحقق انتصارا سهلا على الصليبخات 25-12 و25-19 و25-12. وكان انتصار التضامن على الشباب أصعب من سابقيه اذ انهى الأول الأشواط الثلاثة 25-21 و25-19 و25-18.