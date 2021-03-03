برشلونة يبحث عن العودة أمام إشبيلية

دوليه

يبحث برشلونة عن انقاذ موسمه عندما يستضيف إشبيلية اليوم في إياب الدور نصف النهائي لبطولة كأس ملك إسبانيا. ويحلم برشلونة باجتياز عقبة إشبيلية وبلوغ المباراة النهائية للكأس ليكون هذا بمثابة الإنقاذ لموسم الفريق من ناحية ودعما قويا لمديره الفني الهولندي رونالد كومان. ويمتلك إشبيلية الأفضلية في هذه المواجهة بعدما فاز على ملعبه 2-0 ذهابا، ولكن برشلونة استعد لهذه المواجهة بشكل رائع من خلال الفوز على إشبيلية في عقر داره 2-0 السبت الماضي في الدوري الإسباني.

وقال جيرارد بيكيه مدافع برشلونة: «إذا نجحنا في تغيير الأمور اليوم، سيتغير الموسم تماما.. سنكون وقتها في نهائي الكأس، وستظل فرصتنا قائمة في المنافسة على اللقب».

ويلتقي الفائز من هذه المواجهة في النهائي مع الفائز من المواجهة الأخرى في المربع الذهبي والتي تجمع بين ليفانتي وأتلتيك بلباو حيث يلتقيان غدا إيابا علما بأنهما تعادلا 1-1على ملعب بلباو ذهابا. ورغم هزيمة إشبيلية في مباراته أمام برشلونة بالدوري قبل أيام، لكنه يحظى بالأفضلية في مواجهة الكأس بسبب فوزه ذهابا على ملعبه في ستاد «سانشيز بيزخوان» قبل أسبوعين.

ويحتاج برشلونة لتحقيق فوز كبير من أجل تعويض هزيمته ذهابا، ولكن الفريق يثق بقدرته على تحقيق هذا بعدما قدم أمام إشبيلية في الدوري واحدا من أفضل عروضه في الموسم الحالي.

وقال كومان: «إنني فخور بلاعبي فريقي وخاصة بسبب الأداء البدني الذي قدموه.. إشبيلية لديه فريق قوي بدنيا، ونجحنا في أن نكون ندا له في هذا. كنا جيدين في اللعب بدون كرة ومتميزين في اللعب بالكرة أيضا». وعما إذا كان يثق في العودة بالنتيجة أمام إشبيلية في مواجهة الكأس، قال بيكيه: «نثق في هذا بالطبع. إذا قدمنا أداء متكاملا للغاية، ستكون هناك فرصة».

ورغم الفوز على إشبيلية في الدوري يوم السبت، خسر برشلونة جهود لاعبه بيدري بسبب الإصابة بشد عضلي في المباراة حيث يغيب اللاعب عن مباراة اليوم.

كما ينتظر أن يفتقد كومان في هذه المباراة جهود لاعبه الأوروغوياني رونالد أراوخو 21 بسبب الإصابة بالتواء في كاحل القدم.

