إيفرتون عاد إلى سباق «المقاعد الأوروبية»

دوليه

عاد إيفرتون إلى السباق على مقعد في مسابقة دوري أبطال أوروبا بفوزه على ضيفه ساوثمبتون بهدف نظيف أول من أمس، في ختام منافسات المرحلة 26 من الدوري الانكليزي.

ويدين إيفرتون الذي كان اسقط حامل اللقب ليفربول 2-0 في المرحلة السابقة، بانتصاره إلى مهاجمه البرازيلي ريشارليسون الذي سجل هدف النقاط الثلاث (9)، علما انه كان افتتح التسجيل في «أنفيلد» السبت الماضي.

ورفع إيفرتون الذي يملك مباراة مؤجلة امام استون فيلا، رصيده إلى 43 نقطة في المركز السابع وضيق الخناق على فرق المقدمة، اذ بات يتأخر بفارق نقطتين عن وست هام (45) صاحب المركز الرابع الاخير المؤهل إلى دوري الأبطال.

وأجرى مدرب الـ «توفيز» أنشيلوتي ثلاثة تبديلات على التشكيلة التي فازت على حامل اللقب ليفربول في «أنفيلد» فدفع بكل من لاعب الوسط البرازيلي آلن الذي لعب أساسيا للمرة الاولى منذ الفوز بثنائية على ليستر سيتي في ديسمبر الماضي، الايسلندي جيلفي تور سيغوردسون الذي حمل شارة القيادة، والمهاجم دومينيك كالفيرت -لوين بدلا من المدافع الإيرلندي سيموس كوليمان، طوم ديفيس والكولومبي خاميس رودريغيس الغائب بسبب أوجاع عضلية.

وافتتح اصحاب الارض التسجيل سريعا، اثر تمريرة من القائد سيغوردسون الى داخل المنطقة للمهاجم المندفع البرازيلي ريتشارليسون الذي تجاوز الحارس فرايزر فورستر وسدد في المرمى الخالي (9).

وهو الهدف الرابع للبرازيلي في مبارياته الخمس الاخيرة في مختلف المسابقات. واعتقد أصحاب الارض انهم ضاعفوا النتيجة بعد رأسية ميكايل كين، إلا ان الحكم عاد الى تقنية حكم الفيديو المساعد (في إيه آر) لالغاء الهدف بسبب حالة تسلل (26).

وفي خضم تبادل الهجمات في الشوط الثاني، كاد ساوثمبتون يخطف هدف التعادل في الدقيقة 90 إلا ان الحارس جوردان بيكفورد ارتمى ببسالة لينقذ مرماه من تسديدة الدنماركي يانيك فيسترغارد.

من جانبهما يسعى مان يونايتد وليستر سيتي إلى الفوز اليوم عندما يواجهان كريستال بالاس وبيرنلي ضمن المرحلة 29 من الدوري الانكليزي.

وبعد تعثرهما الأحد بالتعادل مع تشلسي والخسارة أمام الفريق اللندني الآخر أرسنال 1-3، يدرك مان يونايتد وليستر أن أي تعثر جديد لهما أمام مضيفيهما كريستال بالاس وبيرنلي تواليا سيعطي الأمل لملاحقيهما، وست هام وتشلسي وليفربول حامل اللقب، في اللحاق بهما وتهديد مشاركتهما الموسم المقبل في دوري أبطال أوروبا.

ويتقدم يونايتد على ليستر بفارق نقطة فقط، فيما يتقدم الأخير على وست هام بفارق 4 نقاط، وتشلسي بفارق 5 وليفربول بفارق 7 نقاط .ويلعب اليوم أيضا شيفيلد مع أستون فيلا.

