آزارينكا إلى ثاني «قطر توتال»

دوليه

تمكنت البيلاروسية فيكتوريا آزارينكا من الصعود إلى الدور الثاني (ثمن النهائي) من بطولة قطر توتال المفتوحة للتنس للسيدات عقب تغلبها على الروسية سفيتلانا كوزنيتسوفا بمجموعتين دون رد.

وحسمت آزارينكا المجموعة الأولى بستة أشواط مقابل شوطين فيما انتهت المجموعة الثانية لصالحها أيضاً بستة أشواط مقابل ثلاثة.

وفي الدور المقبل ستتواجه اللاعبة البيلاروسية المصنفة الرابعة عشرة عالمياً مع الفائزة من مواجهة الألمانية لورا سيغموند الصاعدة من التصفيات والكازاخستانية إيلينا ريباكينا.

وفازت آزارينكا بلقب البطولة عامي 2012 و2013 فيما خاضت نهائي 2015، وأكدت اللاعبة البيلاروسية من جانبها أنها تستمتع باللعب في قطر وتحظى دائماً بأوقات رائعة في بطولة قطر توتال وتحرص باستمرار على التواجد فيها والمنافسة على لقبها.

بدورها عبرت الإسبانية غاربيني موغوروزا، الدور الأول حيث فازت المصنفة 16 عالمياً ووصيفة نسخة عام 2018، على اللاعبة الروسية فيرونيكا كوديرميتوفا بواقع مجموعتان للاشيء 6-2 و7-6. في مباراة استمرت ساعة و46 دقيقة. وستلتقي موغوروزا في الدوري الثاني مع البيلاروسية أرينا سابالينكا المصنفة الثالثة في البطولة والثامنة عالمياً.

