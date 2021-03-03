ميلان لمواصلة الصحوة أمام أودينيزي

دوليه

يمني ميلان النفس بمواصلة صحوته حين يستضيف أودينيزي اليوم ضمن المرحلة 25 من الدوري الإيطالي. وعاد ميلان بالفوز من العاصمة روما في الجولة الماضية بتغلبه على مضيفه القوي روما 2-1 ما أبقاه قريبا من إنتر وأمام يوفنتوس وأتالانتا بفارق ست نقاط.

لكن فوز الأحد على روما الذي تراجع للمركز الخامس قبل مباراته اليوم مع مضيفه فيورنتينا، كان مكلفاً بالنسبة لميلان إذ خسر جهود نجمه السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش والتركي هاكان جالهان أوغلو والكرواتي أنتي ريبيتش الذي كان صاحب هدف الفوز السادس عشر لفريق ستيفانو بيولي هذا الموسم.

وكشف بيولي أن «جميعها إصابات عضلية. في الوقت الحالي يبدو الأمر إرهاقا أكثر مما هو إصابة، لكننا سنرى ما ستكون عليه نتيجة الفحوص «. ورأى «إنها مرحلة حاسمة من موسمنا وأمل ألا يكون الأمر خطيرا، نريد أن يكون الجميع متوفرا»، لاسيما أن ميلان يواجه مان يونايتد الإنكليزي في الدور ثمن النهائي لمسابقة «يوروبا ليغ» حيث يحل في 11 الشهر الحالي ضيفا على «أولد ترافورد» قبل أن يستضيف الإياب بعدها بأسبوع.

ورغم خيبة التنازل عن الصدارة التي تربع عليها طويلا وأعاد الأمل لجمهوره بإمكانية احراز اللقب للمرة الأولى منذ 2011، بدا بيولي راضيا عن مركز الفريق حاليا لأنه «لو قلنا لأحد قبل عام بأننا سنكون في المركز الثاني لما صدقنا أحد. نعلم أين بدأنا، ونعلم الأهداف التي وضعناها حين بدأنا الموسم والطريق الذي يجب أن نسلكه».

ويخوض أتالانتا الرابع اختبارا في متناوله اليوم ضد كروتوني، فيما يأمل روما بالتعويض حين يحل ضيفا على فيورنتينا، على أن يحل نابولي ضيفا على ساسوولو.

