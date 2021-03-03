فيدرر انسحب من ميامي

دوليه

قرر السويسري روجيه فيدرر الذي من المتوقع أن يعود إلى الملاعب الاسبوع المقبل للمشاركة في دورة الدوحة بعد فترة توقفت دامت 13 شهرا، عدم الدفاع عن لقبه في دورة ميامي ماسترز للألف نقطة لدى المحترفين، بحسب ما افادت تقارير أميركية. واشارت صحيفة ميامي هيرالد إلى أن وكيل الرقم 1 عالميا سابقا طوني غودسيك جزم صحة المعلومة التي تناقلتها في بداية الامر قناة التلفزة السويسرية «آر تي أس»، واضافت أن فيدرر الفائز بـ 20 لقبا كبيرا يأمل في المشاركة في دورة قطر (8-13 مارس) وثم في دبي (14-20 مارس) قبل أن يحصل على فترة من الراحة. ويبدو أن فيدرر (39 عاما) الذي بات يتقاسم الرقم القياسي لعدد الاسابيع في صدارة تصنيف اللاعبين المحترفين (310) مع الصربي نوفاك ديوكوفيتش الفائز مؤخرا ببطولة استراليا المفتوحة للمرة التاسعة في مسيرته، لا يريد ارهاق نفسه كثيرا مع عودته إلى ملاعب التنس بعد عمليتين جراحيتين في ركبته اليمنى.