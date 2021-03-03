حارس دجلة عقَّد الزمالك

دوليه

سقط الزمالك في فخ التعادل السلبي أمام مضيفه وادي دجلة في ختام الجولة الـ14 للدوري المصري.ورفع الزمالك رصيده بقيادة مدربه البرتغالي جايمي باتشيكو إلى 30 نقطة في صدارة الترتيب وارتفع رصيد وادي دجلة بقيادة مدربه التشيلي ماريو سالاس إلى 8 نقاط في المركز 18 والأخير.وفقد الزمالك نقطتين ثمينتين قد يدفع ثمنهما غاليا بخسارة الصدارة حال فاز الأهلي في مؤجلاته حيث سيتصدر الأحمر وقتها الدوري.

وكان محمد عبد المنصف حارس وادي دجلة بطل المواجهة بدون منازع بعد أن وقف بالمرصاد لمحاولات الزمالك وحافظ على نظافة شباكه.

بدأ الزمالك المباراة بضغط مكثف على دفاع وادي دجلة وأهدر المغربي أشرف بن شرقي انفرادا صريحا بمرمى محمد عبد المنصف في الدقيقة 5.

ورغم الأخطاء العديدة لدفاع دجلة في بداية المباراة إلا أن الزمالك لم يستغل ذلك حتى بدأ دجلة في شن هجمات مرتدة شكلت بعض الخطورة على مرمى محمود جنش.

وأنقذ حمزة المثلوثي محاولة خطيرة من تمريرة أحمد سعيد البينية إلى رودني أنطوي ثم أهدر أوباما فرصة للزمالك من داخل المنطقة.

ودفع الزمالك بلاعبه عبد الله جمعة على حساب إمام عاشور في الدقيقة 37 الذي خرج للإصابة وأهدر بن شرقي محاولة خطيرة مرى أخرى.

الزمالك بدأ الشوط الثاني بضغط أكبر وأضاع محمود علاء فرصة خطيرة بتسديدة بجانب القائم من عرضية بن شرقي.

ووجه ساسي تسديدة قوية أبعدها عبد المنصف ببراعة ، ورد القائم رأسية من بن شرقي وأجرى باتشيكو تغييرا بنزول أسامة فيصل على حساب بن شرقي في الدقيقة 66 في تغيير أثار انتقادات كبيرة للمدرب خاصة وأن بن شرقي رغم عدم توفيقه أمام المرمى إلا أنه كان مصدر الخطورة ومصدرا مهما للتمريرات البينية للاعبي الفريق.

وأشرك الزمالك مهاجمه مروان حمدي بدلا من سيف الدين الجزيري في الدقيقة 76.

وتألق عبد المنصف وأبعد كرة خطيرة في منطقة الست ياردات من عرضية أبو الفتوح وعاد الحكم بعد العودة للفار لاحتساب اللعبة ضربة جزاء لوجود لمسة يد ضد حسام عرفات الذي نال إنذارا.

وتألق عبد المنصف وتصدى لضربة الجزاء التي سددها عبد الله جمعة في الدقيقة 89 وحاول الزمالك التسجيل دون جدوى لينتهي اللقاء بالتعادل.وفي لقاء آخر عاد إنبي إلى طريق الانتصارات بالدوري المصري بفوز ثمين على حساب مضيفه الاتحاد السكندري بنتيجة 1-0.ورفع إنبي رصيده إلى 22 نقطة في المركز الخامس، وتجمد رصيد الاتحاد بقيادة مدربه حسام حسن عند 18 نقطة في المركز العاشر.

