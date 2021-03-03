باتشيكو: الكرة لا تريد دخول المرمى

دوليه

ذكر البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للزمالك إنه لا يعرف تحديدا سبب التعادل السلبي مع وادي دجلة بالدوري المصري.وتابع باتشيكو في المؤتمر الصحافي عقب اللقاء «كنا نريد الفوز ولكننا واجهنا منافسا طموحا ومبارياتنا ضد وادي دجلة حافلة بالحماس».وأضاف «حاولنا التهديف والوصول لمرمى وادي دجلة وقمت بزيادة عدد المهاجمين ولعبنا على الأطراف وصنعنا فرصا لكننا لم نستغلها».وزاد «اللاعبون لم يقصروا والكرة لا تريد دخول المرمى لأسباب غير فنية لأن الزمالك يصل للمرمى بشكل مميز ولكن غياب التوفيق وتألق حارس وادي دجلة السر في هذا التعادل».وعن ركلة الجزاء التي أهدرت أكد باتشيكو أن الثلاثي المكلف بالتسديد مكون من أحمد سيد زيزو وأشرف بن شرقي ومحمود عبد الرازق شيكابالا. وقال «الثلاثي لم يكن في الملعب وقت احتساب الركلة وعبد الله جمعة طلب التسديد وهو ما وافقت عليه».

