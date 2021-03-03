عبد المنصف: أسير على خطى نوير

دوليه

قال محمد عبد المنصف حارس مرمى وادي دجلة إن فريقه واجه الزمالك بهدف تحقيق نتيجة إيجابية.واعتبر أن التألق أمام الكبار هو الأهم بالنسبة له بعد المستوى المميز الذي ظهر به أمام الأهلي والزمالك وبيراميدز هذا الموسم.

وزاد: «الحارس المميز يظهر في المباريات الكبيرة وأملك كل الخبرات التي تجعلني أتألق بعيدا عن السن (44 عاما). أسير على خطى الألماني مانويل نوير حارس مرمى بايرن ميونيخ».وأكمل «أثق في قدرة لاعبي وادي دجلة على البقاء في الدوري. قبلت التحدي مع دجلة لتكرار ما حدث في الموسمين الماضين».

وعن التصدي لركلة الجزاء من عبد الله جمعة قال «أملك قدرات خاصة وقد سعدت عندما رأيت أن عبد الله هو من سيسدد الركلة».وأضاف أنه ينتظر العودة لمنتخب مصر ولو على سبيل التكريم في الفترة المقبلة بعد تألقه هذا الموسم.

