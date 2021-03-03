العربي.. الفوز على «طريقة الثمانينات»

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اعتلى العربي صدارة الترتيب منفرداً بعد فوزه على النصر بهدف دون رد أول من أمس في ختام الجولة الخامسة من الدوري الممتاز، والتي شهدت تعادل الشباب مع خيطان 2-2، والكويت مع كاظمة 1-1، وفوز القادسية على الساحل 3-2، والسالمية على الفحيحيل 1-0.

وحقق الأخضر الذي رفع رصيده إلى 11 نقطة المهم بفوزه الصعب على المتصدر السابق النصر الذي تراجع إلى المركز الثالث بعد أن توقف رصيده عند 10 نقاط متساوياً مع القادسية الذي تفوق عليه بفارق الأهداف.

ولا شك أن المنافسة على لقب الدوري تحتاج إلى انتصارات من هذا النوع، وحصد النقاط الثلاثة بغض النظر عن المستوى والأداء، فالعربي لم يكن الطرف الأفضل في المباراة خصوصاً في الشوط الأول الذي تفوق فيه النصر ووصل إلى مرمى الحارس سليمان عبدالغفور أكثر من مرة لكنه فشل في التسجيل، في المقابل افتقد العربي اللعب المباشر على المرمى وكثرة التمريرات المقطوعة من لاعبي الوسط، بينما بالغ الليبي السنوسي الهادي في الاحتفاظ بالكرة في الوقت الذي انتظر زملاؤه في الهجوم التمرير أو الكرات العرضية. وبدا واضحاً أن علي خلف العائد من الإصابة يستحق مكاناً في التشكيلة الأساسية، كما أثبتت عودة السوري أحمد الصالح فائدتها لخط الدفاع بأكمله فظهر متماسكاً بخلاف المباريات السابقة، ناهيك عن أن الصالح سجل هدف اللقاء الوحيد برأسية ساعده فيها مدافع النصر.

الانتصار بهذه الطريقة يعيد إلى ذاكرة العرباوية الطريقة التي كان يفوز فيها الأخضر على منافسيه في ثمانينات القرن الماضي، عندما سيطر العربي على البطولات وكان يفوز برأسية من صباح عبدالله أو عنبر سعيد أو متابعة من أحمد خلف مع دفاع قوي يحافظ على النتيجة.

أما النصر الذي ظهر منظماً في الجانب الدفاعي، فكان يحتاج إلى جرأة أكثر في الهجوم وربما لو أنه جازف قليلاً لتمكن من الفوز لأن العربي لم يكن في أفضل حالاته، بل إن العنابي فرّط في فرصة للابتعاد بفارق مريح بالصدارة، لو أنه نجح في تجاوز العربي.

ولم تكن بقية الفريق أفضل حالاً، فالقادسية حقق فوزاً خجولاً على الساحل بعد أن تعادل بركلة جزاء مشكوك في صحتها ثم سجل هدف الفوز بعد خطأ من الحارس نواف المنصور، ولا زال الأصفر بعيداً جداً عن المستوى المأمول رغم أنه أمام فرصة ذهبية لاستغلال التراجع الواضح في مستوى الكويت منافسه الوحيد على الألقاب في السنوات الأخيرة.

فالأبيض كذلك كان بعيداً عن مستواه المعهود وسقط في فخ التعادل للمرة الرابعة أمام كاظمة مقابل انتصار وحيد على الساحل في مباراة شبيهة لمباراة الأخير مع القادسية، حيث تعرض الساحل لظلم واضح في المباراتين مع أن فريق المدرب محمد دهيليس يقدم كرة جميلة ويستحق أفضل من المركز الرابع الذي يحتله الآن.

ومع أن السالمية سجل انتصاراً صعباً ومتأخراً على الفحيحيل بعد تغيير جهازه الفني واستلام الوطني ثامر عناد مهمة تدريب الفريق، إلا أن الفريق يحتاج للمزيد من الاستقرار للحكم على الجهاز الفني الجديد، فيما لا يزال كاظمة متذبذبا ولم تظهر أي بصمات للمدرب الإسباني روبرتو بيانكي. وقد يندم الفحيحيل والشباب على التفريط في نقاط هذه الجولة، حيث لم يستغل الأول النقص العددي في صفوف السالمية وخسر 0-1، بينما لعب الثاني منقوصاً وتعادل 2-2 مع خيطان الذي حصد نقطته الثانية وما زال يبحث عن الانتصار الأول في المسابقة.

