حيدر سعيد بصدارة «الأولى»

محلية

أعرب مدرب اليرموك أحمد حيدر عن سعادته بالفوز الذي حققه فريقه على الجهراء 3-2 أول من أمس ضمن الجولة الخامسة من دوري الدرجة الأولى، والتي شهدت أول من أمس أيضاً فوز الصليبخات على التضامن بثلاثية نظيفة.

وتساوت فرق الصليبخات واليرموك والتضامن برصيد 7 نقاط بالصدارة، وخلفهما برقان رابعاً برصيد 4 نقاط، والجهراء في المركز الخامس والأخير برصيد نقطتين.

وقال حيدر أن الفريقين تقاسما السيطرة على المباراة فسيطر اليرموك على الشوط الأول وعاد الجهراء للتفوق في الشوط الثاني، مشيراً إلى أن عدم التركيز كان السبب في الفرص الضائعة التي أهدرها مهاجمو الفريق.

وأعرب عن رضاه عن «الأداء البطولي» الذي ظهر به لاعبو الفريق، مشيراً إلى فترة التوقف كانت مفيدة من أجل عودة اللاعبين المصابين، وقال: «كانت فرصة لشفاء بعض اللاعبين وعودته للتدريبات، بينما ما زال بعض اللاعبين غائبين للسبب ذاته».

