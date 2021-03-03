الكويت والقادسية في «ذهبي السلة»

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يسعى الكويت الى مواصلة انتصاراته عندما يلتقي القادسية في 05:00 مساء اليوم ضمن الجولة الثانية من منافسات القسم الثاني من المربع الذهبي لدوري كرة السلة والتي تشهد لقاء آخر يجمع كاظمة مع الجهراء في 08:00 مساء، وتقام المباراتان على صالة الاتحاد في مجمع الشيخ سعد العبدلله للصالات المغطاة.

ويتصدر الكويت ترتيب الفرق برصيد 8 نقاط، يأتي بعده كاظمة والقادسية ب 6 نقاط وأخيراً الجهراء 4 نقاط.ويقام المربع الذهبي بنظام الدوري من قسمين على أن يلتقي بعدها الاول مع الرابع والثاني مع الثالث بنظام البلاي اوف من 3 مباريات ثم يلتقي الفائزان بالدور النهائي الذي يقام بالنظام ذاته.في المباراة الاولى، تميل الكفة ناحية الكويت على حساب نظيره القادسية قياساً على مستوى الفريقين في البطولة لغاية الان. وعلى غير العادة خلت مباريات الفريقين هذا الموسم من الندية والاثارة التي طالما شهدتها في المواسم السابقة نظراً لتراجع أداء الأصفر بشكل ملحوظ مقابل تطور مستوى الأبيض الذي تجاوز خصمه في جميع المواجهات هذا الموسم كانت آخرها بفارق تخطى 40 نقطة.ويضم الكويت الذي يقوده المدرب الألماني بيتر شومرز مجموعة من اللاعبين المميزين مثل راشد الرباح، عبدالله الشمري، حسين الخباز، الكسندر الغيص، حمد عدنان وتركي حمود.في المقابل يحاول مدرب القادسية الليتواني لوكاس مندوزا ان يكون نداً للابيض بالاعتماد على لاعبيه عبدالرحمن السهو، عبدالله الصراف، فهاد السبيعي، احمد الفضلي وعمران نذير.وفي المباراة الثانية يريد كاظمة تأكيد تفوقه على خصمه الجهراء وتحقيق الفوز في اللقاء للتقدم في جدول الترتيب. ويبدو البرتقالي في أفضل حالاته وهو المرشح الابرز لمنافسة الكويت على اللقب، بينما ما زال الجهراء يحاول أن يجد ايقاعه في البطولة بقيادة مدربه اللبناني الجديد أحمد الفران.

