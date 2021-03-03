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«كأس اليد» تبدأ 20 مارس

زيد خلف
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الأربعاء 03 مارس 2021

اصدر اتحاد كرة اليد جدول بطولة كأس الاتحاد التي ستنطلق 20 مارس الحالي بنظام المجموعات. وقسمت الفرق الى 4 مجموعات حيث ترأس الكويت والقادسية والعربي وكاظمة المجموعات الاربع نظراً لحلولهم في المراكز الاربعة الاولى في الدوري.
وضمت المجموعة الاولى الى جانب الكويت أندية الفحيحيل، القرين والساحل، في حين ضمت الثانية برقان، الصليبخات والنصر فضلاً عن القادسية، والثالثة ضمت بالاضافة الى العربي، خيطان، اليرموك والشباب، فيما شارك كاظمة في المجموعة الرابعة أندية السالمية، الجهراء والتضامن.
ويتأهل الأول والثاني من كل مجموعة الى الدور ربع النهائي حيث يلعب أول المجموعة الاولى مع ثاني الرابعة، وأول الرابعة مع ثاني الاولى، وبالطريقة ذاتها في المجموعتين الثانية والثالثة.


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