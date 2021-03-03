الأزرق يتجمع 20 مارس ويغادر إلى الرياض في 21 منه

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أفاد رئيس اللجنة الفنية في اتحاد الكرة خالد الشمري أن الأزرق سيتجمع يوم 20 الشهر الحالي، أي بعد انتهاء منافسات الجولة التاسعة من الدوري الممتاز التي تقام خلال يومي 18 و19 مارس، على أن يغادر الى الرياض يوم 21 تمهيداً لخوض اللقاء الودي مع الأخضر السعودي الذي سيقام على ملعب مرسول بارك ضمن استعدادات الطرفين للتصفيات المشتركة المؤهلة لبطولتي كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

ونوه الشمري بأن الاتحاد حصل على موافقة مبدئية من الهيئة العامة للرياضة لاستضافة ما تبقى من منافسات المجموعة الثانية في التصفيات التي تضم الى جانب الأزرق كلا من استراليا والأردن ونيبال وتايوان، موضحا ان الاتحاد الكويتي أعد ملف استضافة مباريات المجموعة وسيرسله الى الاتحاد الآسيوي قبل اغلاق باب تقديم الطلبات يوم الجمعة المقبل.

وكان مدير المنتخب الوطني فهد عوض أعلن اول من امس ان الأزرق سيخوض مواجهتين وديتين، الأولى أمام نظيره السعودي في العاصمة الرياض يوم 25 مارس الحالي، أما الثانية فستقام في دبي مع المنتخب اللبناني يوم 29 من الشهر نفسه ضمن مباريات «فيفا داي».

