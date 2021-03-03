رامي عياش وجه تهنئة خاصة لأحلام

إضاءات

حرص الفنان اللبناني رامي عياش على توجيه تهنئة خاصة للفنانة الإماراتية أحلام، على ألبومها الجديد «فدوة عيونك».

رامي عياش كتب في تهنئته لأحلام، على حسابه الخاص على موقع «تويتر»: «أحلام الصديقة الغالية.. تعبك واهتمامك بتقديم الأفضل، اثمر عن عمل رائع بكل تفاصيله. الف مبروك».

أحلام أعادت نشر تدوينة رامي عياش، وردت عليه بقولها: «سعيده بهذه التغريده من الصديق الفنان الجميل رامي عياش واهديك الالبوم #ahlam2021 #فدوه_عيونك شكراً».

يذكر أن الفنانة الإماراتية أحلام قد تعاونت في ألبومها الجديد «فدوة عيونك» مع 18 شاعراً، و11 ملحناً، و11 موزعاً موسيقياً.

