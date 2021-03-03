ميس عنبر: تقديمي لـ «عراق أيدول».. نقطة تحول في مسيرتي

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تقديمي لبرنامج «عراق أيدول» اضافة جداً كبيرة في مسيرتي في الاعلام بالنسبة لي.. وممكن ان تكون نقطة تحول لي من برامج التوك شو النسائية التي اعتاد ان يراني فيها المشاهد الى البرامج الجماهيرية.. والقادم اجمل» هذا ما صرحت به الاعلامية ميس عنبر لـ «النهار» بعد تقديمها لبرنامج المواهب «عراق ايدول» الذي يعرض حاليا عبر شاشة «mbc العراق».

مواهب غنائية

وقالت ايضا: عراق ايدول يعتبر من البرامج الناجحة التي خصصت للعراق خاصة انه برنامج عالمي ويعتبر خطوة كبيرة بسبب عدد الاصوات الكبير التي شاركت في برامج المواهب الاخرى فتم تخصيص هذا البرنامج لاحتوائهم وتسليط الضوء على الخامات العراقية الجميلة والتي تستحق مثل ان يكون هذا البرنامج وسيلة لهم لابراز مواهبهم الغنائية وبوجود لجنة تحكيم تقيمهم وتساعدهم من خلال ابداء النصيحة لما هو الافضل لهم ولابد ان نتطرق الى الانتاج الضخم الذي خصص للبرنامج من اجل ان يكون على ذلك المستوى الكبير من قبل الجهة المنتجة.

صقل الموهبة

وعن اقبال المتسابقين والهواة قالت : اقبال الهواة كان رائعاً حيث تم انضمام تلك المواهب من محافظة بغداد وايضا من المحافظات الاخرى ومعظمهم اتوا من دول الاغتراب خاصة ان تفاعل المتابعين كان ملفتاً للنظر كما ان هناك متابعة من قبل مختصين في صقل الموهبة وتنميتها ومنهم الملحن علي بدر الذي يقوم بمهمة مدرب الصوت ولديه تدريبات يومية مع المتسابقين وصقلها يوميا حيث اننا وجدنا انهم مصرون جدا على تنمية قدراتهم من اجل ان يكونو افضل. واضافت قائلة: من ناحية المشاهدين كانوا غير متوقعين ان تكون الحلقة الاولى بتلك الانطلاقة المميزة من خلال العروض المباشرة التي ابهرت المشاهد العراقي وبالمواهب الموجود وكيفية التعامل معها.

محبة وتقدير

وأما عن لجنة التحكيم قالت: شاءت الظروف ان اكون معهم وجها لوجه من خلال هذا البرنامج خاصة انها تضم فنانين احب أن اسمع لأعمالهم الغنائية والان اكون معهم في نفس الفريق خاصة انه تربطنا علاقة ودية ومحبة وتقدير ولا اخفي عليكم انني وجدت نفسي وسط عائلة وهذا الامر بحد ذاته سيجعل الموسم الاول من «عراق ايدول» مميزاً.

