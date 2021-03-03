فاطمة الرميحي: «قمرة».. نقطة حاسمة لنجاح الأسماء الواعدة في السينما العالمية

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تشهد دورة 2021 من قمرة عودة المخرجة السينمائية الفرنسية كلير دينيس والمصوّر السينمائي المُرشح لجائزتيّ الأوسكار والبافتا فيدون باباميتشيل، بالإضافة إلى المخرج العالمي الذي شاركت أفلامه في العديد من دورات مهرجان كان السينمائي جيمس غراي كذلك المخرجة والكاتبة السينمائية الحائزة على جائزة الأسد الفضي جيسيكا هاوسنر ومصمّم الصوت الحائز على جائزة الأوسكار مارك مانجيني، حيث ستعقد مؤسسة الدوحة للأفلام برنامج هذا العام عبر الفضاء الرقمي استكمالاً لمسيرة قمرة في دعم الأصوات الجديدة البارزة في السينما العربية والعالمية.

وستقدم نسخة هذا العام، التي تعقد في الفترة من 12 إلى 17 مارس، 48 مشروعاً مختاراً من 21 دولة استكمالاً لمهمة مؤسسة الدوحة للأفلام في دفع عجلة نجاح صناع الأفلام داخل وخارج الوطن العربي وتزويدهم بكل ما تتطلبه مشاريعهم لعرضها أمام الجماهير العالمية.

وقالت فاطمة حسن الرميحي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الدوحة للأفلام: «إن قمرة حدث بالغ الأهمية لمجتمعنا وللمشاركين، كما أنه نقطة حاسمة لنجاح المشاريع المختارة التي تمثل بعض من الأسماء الواعدة في السينما العالمية. والمؤسسة ممتنة لأساتذة قمرة وصانعي الأفلام والمشاركين في الصناعة؛ على شغفهم ومساهمتهم معنا لتحقيق التزامنا بإعادة تشكيل المشهد العالمي لسرد القصص وتمكين الأصوات الناشئة خلال هذه الفترة من التحديات الجديدة».

وأضافت: «من خلال الإرشاد والتوجيه الذي سيقدمه هؤلاء الحالمون المبدعون؛ سيكتسب صانعو الأفلام المشاركون فرصة فريدة لتعزيز حرفتهم، وتحويل القصص الملهمة إلى روائع حائزة على جوائز. ونتطلع إلى دعم المواهب الواعدة في المستقبل، ومشاركة عملهم مع مجتمع قمرة العالمي المتنامي باستمرار، عبر هذه النسخة الافتراضية الجديدة الأكبر والأكثر ابتكارًا التي تتيح الوصول من أي مكان في العالم».

وبدوره قال إيليا سليمان، صانع الأفلام والمستشار الفني لمؤسسة الدوحة للأفلام: « في ظل مخاطر جائحة كورونا، كان لزاماً علينا الوفاء بوعدنا وحماية الآفاق الواعدة للمشاريع المميّزة التي قدّمتها النسخ السابقة من قمرة بغض النظر عن كل تعقيدات كورونا. ومن هذا المنطلق، فإننا ننتظر بكل حماس عودة خبراء قمرة ونتطلع إلى ما سيقدّمونه من فائدة قيّمة لباقة جديدة من المشاريع في نسخة جديدة سنوية من ملتقى قمرة خصصنا لها منصةً متينةً وتفاعلية عبر شبكة الإنترنت. إن الاختبار الحقيقي الذي يثبت قوة سرد القصص؛ يتمثّل في قدرته على تجاوز جميع العقبات والقيود، ونحن ممتنون لخبراء قمرة ورؤاهم القوية والمتفرّدة والتي نجحت في تجاوز كل الحدود المكانية وستُلهم صنّاع الأفلام المشاركين في هذه الدورة للعمل على إعادة صياغة مفردات سرد القصص على مستوى العالم.»

واستكمالاً لالتزام مؤسسة الدوحة للأفلام بدعم المواهب الواعدة عبر مختلف الوسائط الإبداعية التي تشهد تطوراً مستمراً وآفاقاً واعدة وجديدة، سيشهد برنامج قمرة 2021 جلسات تركّز على اكتشاف وتطوير مشاريع مبتكرة جديدة من الوطن العربي. تضمّ نسخة هذا العام 19 مشروعاً من صنّاع أفلام واعدين وموهوبين من دولة قطر، بما في ذلك 12 مشروعاً لصناّع أفلام قطريين، من المقرر أن يشارك 48 مشروعاً في هذه الدورة بما في ذلك مسلسلات في مراحل مختلفة من التطوير.

