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TOP Movies


The Little Things فيلم جريمة ودراما وإثارة. للمخرج جون كي هانكوك. والنجوم مثل: دينزل واشنطن ورامي مالك وجاريد ليتو
Tudas and The Black Messiah فيلم سيرة ذاتية ودراما وتاريخي. للمخرج شاكا كينج. والنجوم مثل: دانيال كالويا ولاكيت تساتفيلد وجيسى بليعنز.
The Croods: A New Age فيلم رسوم متحركة ومغامرات وكوميدي. للمخرج جويل كرافورد، والنجوم مثل: نيكولاس كييج وايماستون وريان رينولدز.
Wonder Woman 1984 فيلم أكشن ومغامرات وفانتازيا. للمخرج باتي جينكيز. والنجوم مثل: غال غادوت وكريس بيني وكريستن ويغ.
The Marksman فيلم أكشن وإثارة. للمخرج روبرت لونيز. والنجوم مثل: كاثرين ونيك وليام نيون وتيريزا ريز.
land فيلم دراما. للمخرج روبين رايت. والنجوم مثل: روبن رايت وديميان بيتر وسارا داون بليدج.
Promising Yaung Woman فيلم جريمة ودراما وإثارة للمخرج إميرالد فينيل. والنجوم مثل: كاري موليغان وبوبيورنهام وأليون بري.
The war With Grandpa فيلم كوميدي ودراما وعائلي. للمخرج توم هيل. والنجوم مثل: روبرت دي نيرو وأوما ثورمان وروب ريغلي.
Manster Hunter فيلم أكشن ومغامرات وفانتازيا. للمخرج بول آندرسون. والنجوم مثل: ميلا جوجوفيس وطوني جاورون بيرلمان.
Pinocchio فيلم إثارة ودراما وخيالي، للمخرج ماثيوغاروني والنجوم مثل: فيديريكو إيلابي ومارين فاكت وروبيرتو بينيني.


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