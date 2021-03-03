عبدالله البصيص ضمن القائمة الطويلة لـ «البوكر» العربية

علم ومعرفة

أعلنت الجائزة العالمية للرواية العربية عن القائمة الطويلة لدورتها الرابعة عشرة، والتي ضمت 16 رواية صدرت في الفترة من أول من يوليو 2019 حتى آخر أغسطس 2020.

وقالت أمانة الجائزة، التي ترعاها مؤسسة جائزة «بوكر» في لندن، وتمولها دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي: ان هذه الأعمال اختيرت من بين 121 رواية تقدمت للفوز بالجائزة التي تبلغ قيمتها 50 ألف دولار.

وضمت القائمة روايات «دفاتر الوراق» للأردني جلال برجس، و«قاف قاتل.. سين سعيد» للروائي الكويتي عبدالله البصيص، و«علب الرغبة» للبناني عباس بيضون، و«بنت دجلة» للعراقي محسن الرملي، و«فاكهة للغربان» لليمني أحمد زين، و«الاشتياق الى الجارة» للتونسي الحبيب السالمي.

كما ضمت «الملف 42» للمغربي عبدالمجيد سباطة، و«عين حمورابي» للجزائري عبداللطيف ولد عبدالله، و«بساتين البصرة» للمصرية منصورة عز الدين، و«حفرة الى السماء» للسعودي عبدالله آل عياف، و«نازلة دار الأكابر» للتونسية أميرة غنيم، و«طير الليل» للجزائري عمارة لخوص، و«حياة الفراشات» للمغربي يوسف فاضل، و«وشم الطائر» للعراقية دنيا ميخائيل، و«عينان خضراوان» للسوداني حامد الناظر، و«جيم» للجزائرية سارة النمس.

وقال رئيس لجنة التحكيم لهذه الدورة الشاعر شوقي بزيع من لبنان: «نحن هنا ازاء 16 رواية مميزة من مختلف أصقاع العالم العربي، تراوحت سياقاتها الأسلوبية والتعبيرية بين تقنيات التوثيق، والرسائل والتقصي الاجتماعي والنفسي، والاستقصاء البوليسي المعقد، كما أن كتابها أخذوا على عاتقهم مهمة اماطة اللثام عن الوجوه الكارثية للواقع العربي الذي لا يتورع القائمون عليه عن ضرب حقوق الانسان، وتعليق الدساتير ومصادرة الحريات العامة، واضطهاد المرأة، وصولا الى تغذية العنف واستيلاء الارهاب الأصولي والحروب على أنواعها».

ومن المنتظر أن تعلن الجائزة عن القائمة القصيرة للأعمال المرشحة في 29 الحالي، بينما سيجري الاعلان عن الرواية الفائزة في 25 مايو المقبل.

وتعقيبا على اعلان القائمة قال ياسر سليمان رئيس مجلس أمناء الجائزة، ان الروايات المرشحة «تعبر عن حالات المسائل المتشعبة التي يعيشها الانسان العربي، بكل ما فيها من تصدع وضياع وهروب ومواجهة وتجاوز للمسكوت عنه. وتتيح روايات هذه القائمة فرصة يستطيع من خلالها القارئ العربي أن يتجاوز الحدود الجغرافية الضيّقة، الى فضاء عربي أرحب».

