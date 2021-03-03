«مكتبة البابطين» أصدرت العدد العشرين من «نوادر النوادر من الكتب»

علم ومعرفة

أكملت مكتبة البابطين المركزية للشعر العربي اصدار سلسلتها «نوادر النوادر من الكتب» ووصلت في اصدارها الجديد الى العدد العشرين، ويأتي ذلك ضمن مسعاها لاستذكار نتاج العقل البشري من العلوم والثقافة عبر التاريخ. تضمن الجزء الجديد نبذا عن 80 كتابا من الكتب القيمة والنادرة التي يقتنيها عبدالكريم سعود البابطين الذي يقول في تصديره للجزء الجديد» ومن خلال هذا الادراك لقيمة الثقافة في الحياة ولدورها الكبير في اغناء الحياة وغلبة قوانين المنطق والانتظام على مسارها، كان سعيي المتواصل لتوفير وسائل الثقافة من كتب مطبوعة ونوادر ومخطوطات ودوريات، وعرضها لكافة القراء لتكون لهم وسيلة الى فهم واقعهم ولكي يكونوا أعضاء فاعلين في تطوير واقعهم ونفي كل العقبات والثغرات التي تعيق انتظام المجتمع، وهم لن يكونوا بوعيهم الثاقب الا بناة المجتمع ودعاة للحرية والسلام واعلاء قيمة الانسان».

ويتميز الجزء الجديد من «نوادر النوادر» بأنه سلط الضوء على النفائس التاريخية التي تنوعت ما بين الأدب والعلوم والفقه والتراجم والطرائف وأدب الرحلات وغيرها، وهو ما توضحه المدير العام لمكتبة البابطين المركزية للشعر العربي سعاد عبدالله العتيقي من خلال تقديمها للجزء العشرين حيث تقول: «مسيرة طويلة قطعها مشروع «نوادر النوادر من الكتب في مكتبة عبدالكريم سعود البابطين» في التعريف بمخزونها من كتب النوادر القيمة، وخلال ما يقرب من أربعة عشر عاماً من العمل الدؤوب وصلت المسيرة الى العدد العشرين من هذه السلسلة وهو عدد حافل- كغيره من الأعداد- بطعوم مختلفة ومتنوعة من ذخائر الثقافة العربية وما حفلت به المكتبة العربية».

وتشير مقدمة العدد الى أن الجزء الجديد يقدم مجموعة هامة ونادرة من الكتب ككتاب «السير» للقدوري الذي طبع في لايبزغ بألمانيا سنة 1825م، وكتاب «قصيدة زهير ابن أبي سلمى المعلقة» الذي طبع سنة 1826م أيضاً في لايبزغ بألمانيا، ومن الكتب القيمة ايضا في هذا العدد كتاب «نقد الشعر» لقدامة بن جعفر الذي طبع سنة 1948م في مكتبة الخانكي بمصر، وهو أول كتاب ألف باللغة العربية يقدم نظرية متكاملة لنقد الشعر، اذ أن من سبقه من المؤلفين اقتصروا في حديثهم عن الشعر على نقدات جزئية تتناول بعض الأبيات دون أن تتأطر هذه الجزيئات في نظرية متكاملة.

ومن ضمن الكتب المميزة في هذا العدد كتاب «مذكرات الأمير عبدالله» المسمى بالتبيان المطبوع سنة 1955م في دار المعارف بمصر، وفي هذا الكتاب نشهد لوحة للأندلس في عصر أمراء الطوائف بعد انهيار الدولة الأموية وقيام امارات متعددة ومتصارعة، ويسرد الأمير أحوال امارة غرناطة وهي تحاول الوقوف على قدميها أمام ضغوط القوى الاسبانية المتفوقة، والصراع الدائب مع الامارات الأخرى، ثم مع الدولة المرابطية والتي أدت في النهاية الى انهيار هذه الامارة، ونفي الأمير عبدالله الى بلدة في جنوب المغرب ليقضي بقية حياته يتذكر في ألم بالغ قيام امارته وانهيارها.

