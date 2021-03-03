بوصفها رمزاً للتواصل والتعاون بين البشر «رحلة الإنسانية».. أكبر لوحة فنية في العالم تبصر النور

علم ومعرفة

انطلاقاً من الرغبة في ابراز قوة التواصل والتعاون بين البشر والتزامهم بايجاد مستقبل أفضل للبشرية جمعاء، أزيح الستار عن «رحلة الانسانية»، اللوحة الفنية البالغة مساحتها 17,000 قدم مربعة والتي حصدت لقب أكبر لوحة فنية على القماش في العالم في موسوعة غينيس للأرقام القياسية العالمية. وأقيم الحفل الرسمي في منتجع أتلانتس النخلة في دبي، بحضور معالي الشيخ نهيان مبارك آل نهيان عضو مجلس الوزراء وزير التسامح والتعايش وسعادة الدكتور طارق محمد القرق الرئيس التنفيذي لدبي العطاء. ويمثل حفل ازاحة الستار عن اللوحة عودة هذه القطعة الفنية الى أتلانتس النخلة ليتم جمع أجزائها في المكان الذي تم اعدادها فيه في البداية، وذلك بعد تقسيمها الى قطع فنية فردية معلقة على اطار.

رأى العمل الفني الرائع، الذي ابتكره الفنان البريطاني المقيم في دبي ساشا جفري والذي يعد أحد رموز الأعمال الانسانية، النور بعد 28 أسبوعاً متواصلاً من العمل في قاعة منتجع أتلانتس النخلة من شهر مارس الى شهر سبتمبر 2020 خلال فترة الاغلاق التي فرضتها جائحة «كوفيد-19». ودعت المبادرة الأطفال من جميع أنحاء العالم لتقديم رسوماتهم وصورهم ولوحاتهم ومُلصقاتهم وتصاميمهم، التي ألهمت ساشا لابتكار الطبقة الأولى من القماش (الروح) حول موضوعي «العزلة» و«الاتصال».

وتمكَّنت لوحة «رحلة الانسانية» من الوصول الى أكثر من 2.5 مليار شخص في جميع أنحاء العالم وتُعد جزءاً من مبادرة جفري الخيرية «انسانية مُلهمة»، التي تم اطلاقها برعاية معالي الشيخ نهيان مبارك آل نهيان عضو مجلس الوزراء وزير التسامح والتعايش بالشراكة مع دبي العطاء وأتلانتس النخلة.

وفي هذا الصدد، قال ساشا جفري، «تمثل «رحلة الانسانية» رحلتي الخاصة التي بدأتها خلال جائحة «كوفيد-19» لتحقيق حلمي في اعادة التواصل بين الناس على كوكبنا. أسهم العديد من الأشخاص في هذه المبادرة الرائعة بطرق كثيرة ومختلفة في الوقت الذي فقد فيه العالم قدرته على التواصل بشكل تام».

وأضاف قائلاً: «تروي لوحتي قصة أمل وايجابية في وقت كنا نتصدى خلاله لأكبر أزمة يواجهها جيلنا. اذا كان بمقدور شخص واحد قضاء 20 ساعة في اليوم لاعداد هذه اللوحة، فلكم أن تتخيلوا ما يمكن أن يقوم به 7.5 مليارات شخص اذا عملوا معاً. وأتوجه بجزيل الشكر الى دبي العطاء وأتلانتس النخلة وجميع شركائنا الآخرين وداعمينا الذين انطلقوا معنا في هذه الرحلة التاريخية الرائعة، فمبادرة «انسانية مُلهمة» هي ارث ونحن نبتكر حركة لا تزال في بداياتها الأولى فقط».

لقد تسببت جائحة «كوفيد-19» في احداث واحدة من أكبر الأزمات في تاريخ قطاع التعليم ما ألقى بظلاله على عملية تعلم الأطفال وتطورهم بمستوى غير مسبوق. لقد أدى اغلاق المدارس بهدف الحد من انتشار الفيروس الى زيادة الاعتماد على التعلم عبر الانترنت. وبالرغم من ذلك، ووفقاً للاتحاد الدولي للاتصالات (ITU)، يوجد 360 مليون شاب لا يتمتعون بامكانية الوصول الى شبكة الانترنت.

وتدعو لوحة «رحلة الانسانية»، المجتمع العالمي ليكون بمثابة حافز للتغيير للأطفال المحرومين الذين هم بحاجة ماسة الى المساعدة والدعم. ومن خلال شراء جزء من هذه اللوحة التي حطمت الرقم القياسي لموسوعة غينيس، سيقتني الأفراد قطعة من التاريخ وفي الوقت ذاته، سيصنعون فارقاً ايجابياً مهماً في حياة الأطفال الأكثر تضرراً من آثار جائحة «كوفيد-19».

