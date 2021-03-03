«زين».. شركة الاتصالات الأولى بالشرق الأوسط في قائمة التصدي لتغير المناخ

مال وأعمال

أعلنت مجموعة زين عن ادراجها في القائمة العالمية لمشروع الافصاح عن انبعاثات الكربون (CDP) مع تصنيف متقدم في نطاق الادارة (B)، ما يجعلها شركة الاتصالات الأولى في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا التي تحوز على هذا التصنيف في مجالات التصدي لتغير المناخ.

وكشفت المجموعة أن التصنيف (B) الذي حصلت عليه في قائمة الشركات العالمية التي تقوم بالكشف عن الأثر البيئي لعملياتها يتجاوز معدلات المتوسط العالمي C، كما يتجاوز المتوسط الاقليمي لأسواق آسيا (D).

وبينت زين الشركة الرائدة في مجالات الابتكارات الرقمية في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا أنها جاءت في قائمة تضم 35% من شركات الاتصالات على مستوى العالم بتصنيفها في نطاق الادارة، وهو التصنيف الخاص بعمليات الافصاح عن الاجراءات المناخية، اذ تعود ثمرة هذا الانجاز الى الرؤية الشاملة، وجدية الالتزام الذي يبديه نائب رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي للمجموعة بدر ناصر الخرافي، بتحقيق وعد زين باحداث تغييرات منهجية في مشروع الكشف المبكر عن الكربون، وتوفير اطار شفاف لتقارير معالجة تغير المناخ.

وأفصحت زين أنها نجحت للعام الثاني على التوالي في تلبية المعايير والمتطلبات الخاصة لـ مشروع الافصاح عن انبعاثات الكربون(CDP) ، اذ تعد المجموعة من الشركات القليلة في أسواق المنطقة التي تحمل عضوية مشروع الافصاح عن انبعاثات الكربون (CDP).

الإفصاح عن انبعاثات

وبصفتها عضوا نشطا في فريق العمل المناخي التابع للاتحاد العالمي للاتصالات المتنقلة (GSMA)، بدأت مجموعة زين في الافصاح عن آثارها البيئية واستهلاكها للطاقة وانبعاثاتها الكربونية من خلال مشروع الافصاح عن انبعاثات الكربون (CDP)، وهي مؤسسة غير ربحية لها مكاتب اقليمية في 50 دولة، اذ هناك الآن شركات ومدن ومناطق في أكثر من 90 دولة تقوم بالافصاح لـمؤسسة CDP، المعترف بها أيضا من جانب مؤشرات عالمية بارزة، مثل مؤشر MSCI الخاص بالحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG)، وهو المؤشر الذي يعكس الاحتياجات المتطورة للمستثمرين الذين يهدفون الى ادماج مؤشرات ESG على نحو متزايد في عمليات تخصيص الأصول والتقييمات.

وتدير المؤسسة العالمية نظام الافصاح العالمي للمستثمرين والشركات، والمدن والمناطق لادارة آثارها البيئية، وينظر مجتمع الاقتصاد العالمي الى مؤسسة CDP على أنها تمثل المعيار الذهبي لاعداد التقارير البيئية مع مجموعة البيانات الأغنى والأكثر شمولا حول اجراءات الشركات والمدن، ولدى هذه المؤسسة مجموعة بيانات شاملة حول كيفية قياس الشركات والمدن لآثارها البيئية وفهمها ومعالجتها، اذ تهدف الى توفير الرؤى والتحليلات التفصيلية لدفع الاجراءات العاجلة اللازمة لعالم آمن مناخيا.

التأثيرات البيئية

الجدير بالذكر أن تصنيف الشركات يجرى حاليا بناء على منهجية تسجيل النتائج الشفافة الخاصة بـ CDP التي تغطي: الافصاح الشامل عن التأثيرات البيئية، المخاطر والفرص، الحوكمة والاجراءات؛ الوعي بالمخاطر البيئية وكيفية ارتباطها بالأعمال؛ اظهار ادارة هذه المخاطر البيئية، واثبات أفضل الممارسات المرتبطة بالقيادة البيئية.

واذ تعمل مؤسسة CDP على تشجيع المستثمرين والشركات والمدن على اتخاذ اجراءات لبناء اقتصاد مستدام من خلال قياس وفهم التأثيرات البيئية، فانها تساعد في توجيه الشركات بالابلاغ المستمر عن بياناتها المتعلقة بالعمل المناخي من خلال استخدام نموذج شامل يساعد في توحيد منهجية العمل.

ويشهد مشروع الافصاح عن الانبعاثات الكربونية (CDP) تزايدا في عدد المستثمرين البالغ عددهم 560 مستثمرا بأصول تبلغ قيمتها 106 تريليونات دولار، وأكثر من 150 مشترا بأكثر من 4 تريليونات دولار للانفاق على المشتريات لمطالبة آلاف الشركات بالكشف عن بياناتها البيئية من خلال مؤسسة CDP، فعبر اشراك محافظ الشركات في خطط التصدي للمخاطر المتعلقة بتغير المناخ، ودعم الانتقال نحو نماذج أعمال منخفضة الكربون، يستطيع المستثمرون المشاركة في التأثير على قطاع الصناعة بشكل ايجابي.

قائمة الشركات العالمية

وقال نائب رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي لمجموعة زين بدر ناصر الخرافي: نحن سعداء للغاية بادراج اسم مجموعة زين في قائمة الشركات العالمية لمشروع الافصاح عن انبعاثات الكربون (CDP) مع تصنيف متقدم (B)، وهو اعتراف يأتي في فترة تعد من أصعب الفترات على الأسواق الاقليمية والعالمية.

وأوضح قائلا اتخذت مجموعة زين اجراءات هادفة في اتجاه معالجة التغيّر المناخي، وأظهرت استعدادا جادا للاستجابة للسياسات والاصلاحات التنظيمية، التي تضمنها اتفاق باريس للمناخ في العام 2015، اذ يعد الافصاح عن الاجراءات المناخية مؤشرا قويا على الشفافية أمام العملاء والمستثمرين.

وأضاف الخرافي قائلا ندرك في زين مدى الحاجة الملحة الى معالجة أزمة المناخ التي يواجهها عالمنا في الوقت الراهن، وندرك أيضا أنه من أجل تحقيق النمو المستدام، فانه يجب علينا المشاركة في الجهود العالمية لحماية كوكب الأرض والحفاظ على موارده.

معالجة بصمتها البيئية

وأشار الخرافي الى أن مجموعة زين اتخذت خطوات متقدمة نحو معالجة بصمتها البيئية من خلال تحديد أهدافها لتقليص انبعاثات الكربون وتقليل النفايات ونشر الوعي وتحديد مخاطر وفرص التغيّر المناخي، مبينا أنها أبدت التزاما باعداد سيناريوهات للتصدي لتغير المناخ للمساهمة في الحد من الاحتباس الحراري بـمعدل 1.5 درجة مئوية أقل مقارنة بمستويات ما قبل الحقبة الصناعية، اذ تؤمن المجموعة بشدة بأن هذه الاستراتيجية ستساعد في تحقيق خفض الانبعاثات الكربونية وتكاليف التشغيل، مع التخفيف في الوقت ذاته من المخاطر المتعلقة بالتغيّر المناخي.

وفي هذا الصدد كشف الخرافي عن أن الشراكة مع مؤسسة CDP، ستساعد زين في بناء وتعزيز جدول أعمالها الاستراتيجي الخاص بالعمل المناخي، اذ سيتاح للمجموعة امكانية الحصول على رؤى متعمقة وتوجيهات ارشادية، وستكون قادرة على الاستفادة من شبكة مؤسسة CDP التي تضم أكثر من 9600 شركة ومؤسسة.

المبادرات البيئية

وتابع قائلا بالتزامن مع هذا التعاون مع شريك عالمي موثوق فيه، فانه من الضروري أن نكثف من مبادرتنا لجعل التقارير البيئية وادارة المخاطر من المعايير التجارية، اذ ستساعد هذه الخطوة أن يكون لنا شركاء وموردين يلتزمون معنا بالكشف عن انبعاثات الكربون، وهو ما يعزز الطموحات للعمل المشترك في التصدي لتغير المناخ.

ويشير تقرير حديث لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة ومنظمة العمل الدولية الى أن العديد من الأزمات الحالية تسارعت خلال العقدين الأخيرين، من أهمها أزمات المناخ والتنوع البيولوجي، حيث يشير تزايد معدل الانبعاثات المغيرة للطقس الى خطر يهدد بتغير مناخي لا يمكن السيطرة عليه، لذلك بدأت الهيئات الدولية والمنظمات العالمية تتبنى جهودا دولية مشتركة لتقليل المخاطر البيئية، وتحسين رفاهية الانسان والمساواة الاجتماعية.

واذ تكشف الاحصاءات الرسمية للأمم المتحدة أن الاقتصاد العالمي تضاعف أربع مرات، مع تحقيق زيادة في التجارة العالمية بنحو عشر مرات على مدار الـ25 عاما الأخيرة، الا أن ذلك قابله تدهور في الخدمات والسلع الايكولوجية التي تعتمد عليها المعيشة أو استخدمت بطريقة غير مستدامة، ويعزى هذا الى السَحب من الموارد الطبيعية، واذ تستهلك المدن حاليا النسبة الأكبر من انبعاثات الكربون، فإن هناك حاجة الآن الى التخطيط الذكي للمدن نظرا لأن 50% من سكان الكوكب يعيشون الآن في اقتصادات ناشئة، التي تشهد حاليا تحولات متسارعة نحو الحياة الحضرية، وهو ما ينذر باتساع هائل في مساحة البنية الحضرية مستقبلا.

التحديات المناخية

وعلى الرغم من التحديات غير المسبوقة التي شكلتها جائحة COVID-19، فقد شهد هذا العام زيادة كبيرة في عدد الشركات المهتمة بالتحديات المناخية، مع زيادة في الموضوعات الثلاثة التي يقيمها مؤشر CDP الى جانب المستويات العالية من الافصاح، وقد نجحت مجموعة زين في الوفاء بالتزاماتها البيئية من خلال قيامها بسلسلة من المبادرات الموجهة للتصدي لتغير المناخ في قطاع صناعة الاتصالات، اذ يبرز ادراجها في القائمة العالمية للافصاح عن انبعاثات الكربون (CDP) عند التصنيف (B) التزامها بالمعايير الدولية الخاصة باعداد التقارير البيئية لقياس والافصاح عن بصمة الكربون.

إجراءات تعاونية

يقوم حاليا قطاع صناعة الاتصالات المتنقلة باجراءات تعاونية ليكون شفافا تماما بشأن الانبعاثات المناخية الناجمة عن تلك الصناعة، وقد طور القطاع خارطة طريق للعمل المناخي على مستوى الصناعة، وذلك بهدف تحقيق صافي صفري (net-zero) لانبعاثات الغازات الدفيئة بحلول العام 2050، وتقليل الانبعاثات الكربونية بنسبة 50% مع العام 2030 بما يتماشى مع اتفاقية باريس للمناخ.

وتعد مجموعة زين واحدة من بين شركات الاتصالات المتنقلة الـ 50 التي تشكل أكثر من ثلثي شركات الاتصالات المتنقلة في العالم – تلك الشركات تفصح الآن عن تأثيراتها المناخية وانبعاثاتها من غازات الاحتباس الحراري عن طريق منظمة CDP المعترف بها دوليا كنظام افصاح عالمي - ومن شأن هذه الخطوة أن تتيح الشفافية الكاملة للمستثمرين.

ويسهم التحول الرقمي في تمكين القطاعات الأخرى من تقليص انبعاثاتها من الغازات المسببة للاحتباس الحراري، وقد بات التوسع في الحلول الذكية وحلول الطاقة الشمسية المتجددة يحل محل الموارد التقليدية على نطاق عالمي.

الحوكمة البيئية والاجتماعية

تبرز زين اهتمامها القوي باستراتيجيتها الخاصة بالحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG)، التي باتت تشكل أحد العوامل المحركة المهمة لنمو الأعمال، فالشركات القادرة والمستمرة في تحقيق النمو في مؤشراتها المالية وسط عنف الأزمات، كجائحة كوفيد-19 التي تشهدها الأسواق العالمية، فإن التقيد والالتزام بمعايير الجودة الأساسية في مؤشرات الأداء يجذب المستثمرين للتخفيف من المخاطر، فالمؤسسات المتلزمة بمعايير الحوكمة ESG عالية الجودة تتفوق على المدى الطويل.

زين ضمن مؤشر فوتسي

تتويجا لجهودها في هذا الاتجاه أدرجت مؤسسة فوتسي راسل مجموعة زين ضمن مؤشرها FTSE4Good الرائد عالميا في قياس اسهامات وتقدم المؤسسات في مجالات البيئة والتنمية الاجتماعية والحوكمة، الذي يعتمد عليه المستثمرون في التعرف على قائمة الشركات التي تلتزم بتطبيق المعايير العالمية للاستدامة، لتكون زين شركة الاتصالات الأولى في الكويت التي تنضم لهذا المؤشر. ويبرز ادراج (فوتسي راسل) لمجموعة زين ضمن مؤشرها FTSE4Good اهتمامها بتضمين مبادئ مجالات البيئة والتنمية الاجتماعية والحوكمة (ESG) في استراتيجية أعمالها، وهي خطوة ستزيد من التزاماتها في علاج القضايا والآثار الاجتماعية والبيئية، وتعزيز أجندتها الخاصة بالاستدامة.

إطلاق العنان للتنمية

من خلال محفظة خدماتها وتركيزها على الرقمنة، فإن مجموعة زين تسعى الى اطلاق العنان للاحتمالات التي توفرها أهداف التنمية المستدامة (SDGs)، اذ أن نشر الوعي ومعالجة الأهداف بفعالية يضمن أن الجهود تتم بطريقة متسقة وفعالة، وقد تمحورت الرسالة المرسومة في سياق تقرير الاستدامة للعام 2019 حول توضيح كيف أن الحلول التي تقودها التحركات العملية هي التي تستطيع أن تدفع جهود التغيير الى الأمام، فالاسهام في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وتحسين الأداء البيئي، وتطوير الموظفين هي أمور تؤدي في النهاية الى مؤسسة أكثر نجاحا وربحية.

