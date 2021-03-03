السعودية: إصابة خمسة مدنيين بـشظايا «مقذوف صاروخي»

عربيات ودوليات

أصيب خمسة مدنيين بجروح بعدما اطلق الحوثيون في اليمن مقذوفا صاروخيا سقط على قرية حدودية جنوب السعودية، بحسب ما اعلنت وسائل اعلام امس. وقالت وكالة الأنباء السعودية ان «الدفاع المدني تلقى بلاغاً عن سقوط مقذوف عسكري اطلقته عناصر الميليشيا الحوثية الارهابية المدعومة من ايران من داخل الأراضي اليمنية تجاه احدى القرى الحدودية بمنطقة جازان، وبمباشرة جهات الاختصاص للموقع اتضح سقوط المقذوف العسكري في احد الشوارع العامة». وأكدت الوكالة ان المصابين من المدنيين هم ثلاثة سعوديين واثنان من اليمنيين، وتم نقلهم الى المستشفى لتلقي العلاج.

