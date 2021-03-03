الضوء يغمر «زقورة أور» للمرة الأولى منذ 4 آلاف عام

عربيات ودوليات

انارت السلطات العراقية «زقورة اور» في محافظة ذي قار للمرة الأولى منذ 4 آلاف عام. وظهرت «الزقورة» بمحافظة ذي قار بشكل جديد بعد انارتها استعدادا لزيارة البابا فرانسيس للعراق يوم الجمعة وهي المرة الأولى التي ينار فيها هذا المعلم الأثري.

ومن المقرر ان يقيم البابا يوم السبت المقبل صلاة بجميع الأديان والطوائف العراقية في هذا المكان وفقا لما يعرف بصلاة «أسيزي».

ويؤكد الباحث والآثاري ومدير متحف الناصرية الحضاري عامر عبدالرزاق، ان «زقورة اور تعد اقدم فكرة للبناء المدرج في العالم، حيث بناها الملك اور نمو من سلالة اور الثالثة (2100 قبل الميلاد)» ويضيف «هي اقدم من الأهرامات المصرية وأهرامات بيرو والأنكا في المكسيك، حيث تقع غرب مدينة الناصرية بـ17 كيلومترا وظهر السكن فيها منذ اكثر من اربعة آلاف عام قبل الميلاد».

وتتألف الزقورة من ثلاث طبقات وثلاثة سلالم، كل منها مؤلفة من مئة درجة، حيث رقم 3 من الأرقام المقدسة بالعراق القديم ولهذا يراه بعض علماء الآثار رقما ميتافيزيقيا، ما وراء او ما فوق عالم الطبيعة، ويعطي بعدا آخر لطريقة تفكير السومريين آنذاك.

وبنيت زقورة اور على قاعدة مربعة طول ضلعها 42 مترا، ترتفع الطبقات المتعاقبة والمتساوية الارتفاعات وهي صلدة ومبنية جميعها من اللبِن وقد كسيت من الخارج بطبقة سميكة من الآجر الأحمر المفخور، وبطريقة هندسية، تسمى «السبط» ويميل البناء الى الداخل كلما ارتفع الى الأعلى ما يعطي للناظر خدعة بصرية، ليبدو اعلى من ارتفاعها الحقيقي. وارتفاع الزقورة الحالي 16 مترا ونصف المتر لكن ارتفاعها القديم عند بنائها الأول كان 26 مترا ونصف المتر، ولم يتبقَ من الزقورة الآن سوى الطبقة الأولى، وأجزاء من الثانية، اما الثالثة فغير موجودة، الى جانب المعبدالعلوي ايضا الذي انهار بسبب عوامل التعرية. وتوجد في الزقورة ومن كل جوانبها «فتحات» تسمى «العيون الدامعة» يراها السائح عندما يرفع عيونه للمشاهدة الى الأعلى، وهذه الفتحات الشاقولية الممتدة لهيكل الزقورة الداخلي تستخدم لاستخراج مياه الأمطار وتصريفها عبر الأنابيب في وقتنا الحاضر، ويخرج ماء المطر كما تخرج الدموع من العيون.

وبعيدا عن الجماليات يواجه العراقيون تحديات كبرى بينما يستعدون لاستقبال البابا من موجة ثانية من وباء «كورونا» الى نقص في الخدمات ووقوع هجمات صاروخية واحتجاجات دامية.

وقال احد المسؤولين المكلفين من قبل رئاسة الجمهورية بتنظيم مراسم الزيارة «نحن سعداء بقدوم البابا فرانسيس لكنه سيصل في وقت لحد ما معقد». وبدأت هذه «الفترة المعقدة نوعا ما»، مع ارتفاع معدلات الاصابة بفيروس كورونا قبل اسابيع وبلغت اكثرة من اربعة الآف حالة يوميا بينهم سفير الفاتيكان في العراق المونسينور ميتيا ليسكوفار، بعدما كانت بضع مئات. ويثير تزايد معدلات الاصابة مخاوف من ان تصبح التجمعات مصدرا لتفشي المرض.

من جهته تلقى البابا (84 عاما) وعشرات الصحافيين ومسؤولي الكنيسة المرافقين له اللقاح كاجراء وقائي وحدد منظمو الزيارة البابوية وسط حرص شديد، عدد الأماكن التي ستخصص لاقامة الصلوات في ظل عدم تقيد غالبية العراقيين بوضع الكمامات الواقية وارشادات التباعد الجسدي. وسيستقبل ملعب اربيل (20 الف مقعد) اربعة الآف شخص فقط لحضور قداس الأحد، وفق منظمي الزيارة. كما لن يسمح للبابا بالتجول بين حشود الجماهير كما يفعل عادة.

