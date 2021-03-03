أغلبية جمهورية تريد «ترامب رئيساً» في 2024

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واشنطن - الوكالات: كشف استطلاع اميركي حديث ان غالبية الناخبين الجمهوريين في الولايات المتحدة ستدعم الرئيس السابق دونالد ترامب كمرشح للحزب في انتخابات الرئاسة عام 2024. وأجرى الاستطلاع مركز الدراسات السياسية الأميركية في جامعة «هارفارد» بالتعاون مع مؤسسة «هاريس» لاستطلاعات الرأي، ونشرت صحيفة «ذا هيل» الأميركية حصريا، جزءا منه. ويظهر الاستطلاع ان 52% من ناخبي الحزب الجمهوري يدعمون ترامب، الذي طرح الأحد عودة محتملة في عام 2024 بعد خسارته امام الرئيس جو بايدن في انتخابات نوفمبر الماضي.

وحسب الاستطلاع فان ترامب بدا الأوفر حظا للترشح لانتخابات الرئاسة عن حزبه، فيما احتل نائبه السابق مايك بنس المرتبة الثانية بنسبة تأييد تبلغ 18% وجاءت السفيرة الأميركية السابقة لدى الأمم المتحدة نيكي هالي في المرتبة الثالثة بنسبة دعم تبلغ 7% فقط.

أما اذا قرر ترامب عدم خوض السباق الرئاسي المقبل فان بنس هو من يحظى بأكبر قدر من دعم الجمهوريين، وفق الاستطلاع.

وقال 41 % من ناخبي الحزب الجمهوري الذين شملهم الاستطلاع، انهم يفضلون ترشح بنس اذا لم يكن اسم ترامب على ورقة الاقتراع. ويحتل السناتور الجمهوري عن ولاية تكساس تيد كروز المرتبة الثانية في هذا السيناريو، وحصل على دعم بنسبة 16% بينما بقيت هالي في المركز الثالث بدعم 10% من ناخبي الحزب الجمهوري.

ويشير الاستطلاع الى ان ترامب، وبعد مرور اكثر من شهر على مغادرته البيت الأبيض، يظل اكثر الجمهوريين نفوذا في البلاد، ويحظى بدعم قاعدة من الناخبين.

ورغم خسارته في نوفمبر، فان ما يقرب من ثلثي ناخبي الحزب الجمهوري، 64% يعتقدون ان ترامب فاز بالفعل وأن الانتخابات «سرقت منه»، وهو ادعاء روج له الرئيس السابق مرارا من دون تقديم ادلة. وفي حديثه امام مؤتمر العمل السياسي للمحافظين في اورلاندو بولاية فلوريدا، الأحد، لمح ترامب الى احتمال ترشحه في انتخابات 2024، في حين جدد مزاعمه بأنه الفائز الشرعي في الانتخابات الرئاسية لعام 2020. وقال ترامب في اشارة الى الديموقراطيين: «ربما اقرر هزيمتهم للمرة الثالثة».

وفي الوقت نفسه يعتقد 61% من الناخبين الأميركيين بمختلف انتماءاتهم، ان بايدن سيخدم في البيت الأبيض لولاية واحدة فقط. ونقلت «ذا هيل» عن مدير الاستطلاع مارك بن، قوله ان ترامب «قد يكون مرشح الجمهوريين مرة اخرى اذا قرر خوض السباق اذ لا يوجد اي شخص آخر يتمتع بمكانة وطنية قوية كافية في الحزب». ويضيف بن ان «هذا ليس مؤكدا بالنسبة له (ترامب) وتعتقد الغالبية انه لن يحصل على فرصة مواجهة بايدن مجددا فالديموقراطيون فقط هم من يعتقدون ان بايدن سيترشح لولاية ثانية».

