لبنان.. إحباط مخطط «داعشي» لاستهداف الجيش

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بيروت - الوكالات: أوقفت مديرية المخابرات في الجيش اللبناني اعضاء في تنظيم «داعش» بلغ عددهم ثمانية عشر عنصرا بينهم اثنا عشر سوريا وستة لبنانيين.

وأفيد ان احد اللبنانيين من اصحاب السوابق وكان اوقف سابقاً بتهمة التخطيط لتنفيذ عمليات ارهابية ويعتبر باعتراف عدد من الموقوفين العقل المدبر الذي يتزعم المجموعة «الداعشية».

وقالت مديرية المخابرات ان عناصر «داعش» كانوا في مرحلة الاعداد والتخطيط لاستهداف مراكز ومواقع عسكرية تابعة للجيش والقوى الأمنية.

وتوصلت مديرية المخابرات بعد التحقيقات الى ان التنظيم الارهابي يخطط للعودة الى تنفيذ عمليات ارهابية في لبنان من خلال استغلاله وجود النازحين في عدد من المخيمات ابرزها تلك الواقعة في اطراف بلدة عرسال ولم تستبعد المديرية ان الذين اوقفوا كانوا يخططون للقيام بعمليات انتحارية على غرار العمليات التي نفذتها مجموعات تعرف باسم الذئاب المنفردة.

وأكد مصدر امني ان اعضاء المجموعة الارهابية يتواصلون مع بعضهم مباشرة تحضيراً للاجتماعات التي يعقدونها ولا يستخدمون الهواتف الخلوية للتواصل ببعضهم بعضا بغية ابعاد الشبهة عنهم وتفاديا لمراقبة هواتفهم من قبل الأجهزة الأمنية.

وقال ان عمليات البحث والتفتيش التي شملت مخيمات النازحين في عرسال وفي منطقة مشاريع القاع ادت الى وضع اليد على مواد تستخدم لصنع العبوات الناسفة وأسلحة فردية ورشاشات وقنابل يدوية من هجومية ودفاعية وأسلاك لتفجير العبوات وذخائر متنوعة، وقاذف لقذيفة من نوع «لاو» يصلح للاستعمال ويخصص لاستهداف الآليات العسكرية.

ونفى المصدر العثور على عبوات وأحزمة ناسفة مشيرا في المقابل الى ان العناصر التي تولت القيام بمسح امني لعدد من الخيم التابعة للنازحين السوريين اكتشفت ان المجموعة الارهابية قامت بحفر الأنفاق تحت الأرض وتربط بين خيمة وأخرى وتستخدمها لتخزين الأسلحة والذخائر. وأكد ان المجموعة الارهابية جعلت من هذه الأنفاق مخابئ للأسلحة وقامت بصب الباطون (الاسمنت) عليها وقال ان بعضها وجد فارغاً وقد يكون اعد لتخزين العبوات الناسفة في حال تم اعدادها لتصبح صالحة للتفجير لكن التحقيقات مستمرة مع الموقوفين للتأكد من عدم قيامهم بتفريغها من محتوياتها خوفاً من العثور عليها في حال انتزعت منهم اعترافات بنقلها بعد ان اوقفوا على دفعات اضطرتهم لنقلها الى مخابئ اخرى.

