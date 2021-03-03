«السم الأسود» يزحف على الشواطئ اللبنانية

عربيات ودوليات

الكارثة كبيرة وتتمدد، هذه خلاصة الوضع على شواطئ لبنان الجنوبية التي تأثرت بالتسرب النفطي الغامض في البحر الأبيض المتوسط، وانعكس الحجم الأكبر من آثاره على الشواطئ الاسرائيلية حيث وقع قبالتها، من دون ان يحدد مصدره بعد، وسط تكتم شديد في التحقيقات.

وبينما تعيش اسرائيل حالة طوارئ بيئية وصحية لمعالجة الكارثة، التي وصفت بأنها «الأكبر في تاريخ البلاد»، يبدو الجانب اللبناني لا مبالياً بها ولا بآثارها، حيث لم يجرِ اي تحرك رسمي على الأرض او تقييم للأضرار او حتى مجرد تصريح من وزارتي البيئة والأشغال المعنيتين بالكارثة التي جرى رصد آثارها منذ اسبوع.

«الكارثة لم تنته بعد، وهناك موجات من المواد النفطية التي لا تزال تصل الى الشاطئ ولاسيما مع الأمواج المرتفعة التي ترافق العواصف»، بحسب ما رئيس اتحاد بلديات قرى الزهراني علي مطر، ويضيف «يبدو بحسب معايناتنا انه وصل نحو 3 موجات حتى اليوم يظهرون بوضوح على الشواطئ، وهناك مناطق جديدة تظهر فيها البقع حديثاً ما يعني ان المواد لا تزال تندفع الى الشواطئ وتنتقل بينها، وبالتالي الأزمة جارية حتى الآن ولاسيما أن الغموض يخفي مصدر هذه المواد اذا ما كانت تسرباً من سفينة ام من مصفاة او من حفر آبار في البحر».

يذكر ان لبنان كان قد شهد كارثة مشابهة خلال العدوان الاسرائيلي عام 2006 بعد تعرض معمل الجية لتوليد الكهرباء لقصف اسرائيلي ادى الى تسرب المواد النفطية منه الى البحر وانتشر تلوثها على امتداد الشاطئ اللبناني.

