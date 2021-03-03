السعودية: لقاح «كورونا» شرط لأداء فريضة الحج

عربيات ودوليات

عواصم- الوكالات: أعلنت وزارة الصحة السعودية أنه يتعين على المسلمين الراغبين في أداء فريضة الحج هذا العام إثبات حصولهم على لقاح فيروس «كورونا» المستجد. وذكرت الحكومة السعودية أنها ستعتبر التلقيح «شرطا رئيسيا» لأداء مناسك الحج.

وقال وزير الصحة السعودي توفيق الربيعة مخاطبا وزارته «اعتمدوا إلزامية أخذ لقاح «كورونا» للراغبين في المشاركة، إذ إنه أحد اشتراطات المشاركة في موسم الحج» ودعا إلى الإعداد المبكر لتأمين القوى العاملة المطلوبة لتشغيل المرافق الصحية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة، ومنافذ دخول الحجاج لموسم الحج. ووجه الوزير بتكوين لجنة لقاحات «كورونا» للمشاركين في موسم الحج، دون تفاصيل أكثر. وسمح المسؤولون السعوديون العام الماضي لعدد محدود للغاية من الحجاج من داخل المملكة فقط بأداء فريضة الحج وسط تفشي الوباء. من المقرر البدء في مناسك الحج، الذي يستمر 5 أيام، في نهاية يوليو المقبل.

الىى ذلك اعتبرت منظمة الصحة العالمية أن الاعتقاد بإمكانية التغلّب على فيروس «كورونا» بحلول نهاية العام أمر غير واقعي وقال مدير برنامج الطوارئ في المنظمة مايكل راين إنه سيظل من الممكن خفض عدد حالات الاستشفاء والوفيات لكن الوباء لا يزال فتاكا، خاصة إثر الارتفاع الأخير في عدد الإصابات هذا الأسبوع بعدما كانت قد انخفضت 7 أسابيع متتالية.

وقال راين «برأيي، سيكون من السابق جدا لأوانه، ومن غير الواقعي الاعتقاد أننا سنقضي على هذا الفيروس بحلول نهاية العام» وأضاف «لكنني أعتقد أن ما يمكننا الانتهاء منه إذا كنا أذكياء، هو حالات الاستشفاء والوفيات والمآسي المرتبطة بهذا الوباء». وأشار إلى أن منظمته تركز على إبقاء العدوى بالفيروس منخفضة، وعلى المساعدة في منع ظهور النسخ المتحورة وتقليل عدد المصابين. وأضاف أن تطعيم العاملين في القطاع الصحي بالدرجة الأولى والأكثر ضعفا سيسمح «بإزالة الخوف والمأساة من الوباء».

على صعيد متصل تلقى العراق 50 ألف جرعة من لقاح «سينوفارم» الصيني وهو أول لقاح يصل إلى البلاد البالغ عدد سكانها 40 مليون نسمة والتي تواجه موجة وبائية ثانية مثيرة للقلق.

وفي حين لم تعلن وزارة الصحة مسبقاً عن حملة محددة لبدء التلقيح، فإن الناطق باسم وزارة الصحة سيف البدر قال للصحافيين إن وصول اللقاحات يتيح بدء عملية التلقيح. بالتوازي، أعلنت وزارة الصحة أن بغداد طلبت مليوني جرعة إضافية من اللقاح الصيني.

وبالإضافة إلى لقاح «سينوفارم»، يفترض أن يتلقى العراق مليوني جرعة من لقاح «أسترازينيكا» البريطاني عبر آلية «كوفاكس» الهادفة إلى دعم الدول الأكثر فقراً.

