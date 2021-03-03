الجيش السوداني يهاجم آخر «مستوطنة إثيوبية»

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الخرطوم- الوكالات: اقترب الجيش السوداني من السيطرة على مستوطنة «برخت» آخر وأكبر المعاقل الإثيوبية المشيدة داخل الأراضي السودانية بمنطقة الفشقة الكبرى، بحسب مصادر عسكرية سودانية.

وأوضحت المصادر لموقع «سودان تربيون» أن القوات السودانية تخوض منذ يوم الاثنين معارك عنيفة ضد قوات إثيوبية تساندها أخرى إريترية وأن الجيش يتقدم على نحو مضطرد صوب «برخت» بعد تكبيده الجيش الإثيوبي وحلفاءه خسائر وصفت بالكبيرة، بحسب تعبيرها. وأضافت «القوات الإريترية والإثيوبية احتشدت داخل المستوطنة بعتاد حربي وأسلحة ثقيلة ومدرعات».

وأكدت المصادر أن المعارك الجارية حاليا تمضي في اتجاه بسط الجيش السوداني سيطرته على آخر معاقل الاستيطان الإثيوبي في الأراضي السودانية وتحرير الفشقة الكبرى بنسبة 97%. وتحاذي الفشقة الكبرى بولاية القضارف إقليم تغراي الإثيوبي بطول 110 كيلومترات حيث أقيمت فيها مستوطنة «برخت» بعمق 5 كيلومترات داخل الأراضي السودانية كواحدة من أكبر المستوطنات الإثيوبية بغرض إسناد العمليات الزراعية والعسكرية لتغراي.

ويعيش في «برخت» ما لايقل عن 10 آلاف من المدنيين والقوات والميليشيات الإثيوبية، كما تعد واحدة من أكبر مراكز دعم وتشوين الجيش الإثيوبي ويحصل منها على المؤن والآليات والمعدات الأخرى، بحسب «سودان تربيون».

وكان الجيش السوداني خاض مطلع الأسبوع معارك شرسة ردا على اعتداءات إثيوبية وتمكن من السيطرة على منطقة «الكردية» واسترداد مساحات جديدة قبل أن يواصل التقدم صوب «برخت». وأعلنت إثيوبيا، الأسبوع الماضي، «استعدادها المشروط لقبول الوساطة من أية دولة لحل الأزمة الحدودية مع السودان».

وكان عضو مجلس السيادة السوداني أكد أن إثيوبيا تحاول زرع الشقاق بين المؤسسة العسكرية والمدنية بالسودان، وقال «هذا الأمر قد فات عليه الزمان، لأن الدولة لها سلطة تنفيذية واحدة».

