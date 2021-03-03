السيسي في الخرطوم السبت لبحث ملف سد النهضة

عربيات ودوليات

الخرطوم- الوكالات: كشفت مصادر سودانية، امس أن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، سيقوم بزيارة خاطفة إلى العاصمة السودانية الخرطوم، يوم السبت المقبل، يعقد خلالها مباحثات مع رئيس المجلس السيادي الفريق أول عبد الفتاح البرهان. وأشارت المصادر إلى أن البرهان والسيسي، سيناقشان ملف سد النهضة، والأزمة الحدودية بين السودان وإثيوبيا، إلى جانب القضايا الثنائية. واستقبل وزير الخارجية سامح شكري، امس نظيرته السودانية د. مريم الصادق المهدي، وذلك لعقد مباحثات بقصر التحرير بالقاهرة.

وتعد هذه الزيارة الأولى لوزيرة الخارجية السودانية إلى مصر منذ توليها منصبها مطلع فبراير الماضي. ومن المقرر أن تشارك وزيرة الخارجية السودانية في أعمال الدورة العادية الـ155 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية.

