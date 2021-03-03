تحقيق أممي: مصير عشرات آلاف المحتجزين في سورية «مازال مجهولاً»

عربيات ودوليات

نيويورك- باريس- الوكالات: كشف محققو الأمم المتحدة بشأن الجرائم في سورية أن مصير عشرات الآلاف ممن تم اعتقالهم تعسفاً أو أُخفوا قسرا من جانب الحكومة والتنظيمات المسلحة لا يزال مجهولا، ووصف القضية بأنها صدمة وطنية ستؤثر على المجتمع السوري لعقود.

وأشار أحدث تقرير لهؤلاء المحققين والذي تم إعداده بتكليف من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إلى تعرض بعض المعتقلين للتعذيب أو الاغتصاب أو القتل، بما يصل إلى حد ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وسلط المحققون في تقريرهم الضوء مجددا بالتفاصيل على جرائم النظام ضد شعبه وأشار إلى عدم معرفة مصير عشرات آلاف المدنيين المختفين قسريا منذ 10 سنوات.

ويضم الكثير من الشهادات عن الفظائع المرتكبة ومنها بحق فتى يبلغ 14 عامًا كان جسمه مغطى بالكدمات جراء الضرب وينزف من أذنيه وعينيه وأنفه قبل أن يغمى عليه إثر تلقيه ضربة في الرأس بعقب بندقية، وشابة تم اغتصابها من قبل القوات الحكومية، حيث كان أصعب ما تعرضت له «هو الألم النفسي».

ونقل بيان عن كارين كونينغ أبو زيد، وهي أحد المفوضين الثلاثة المكلفين بإعداد هذا التقرير «يبدو أن الاهتمام كان منصباً على سبل التستر على الجرائم المرتكبة في مراكز الاحتجاز وليس التحقيق فيها». ويخلص التقرير إلى أن كل هذه الانتهاكات لحقوق الإنسان «تمت بمعرفة وبموافقة الحكومات الداعمة لمختلف أطراف النزاع» داعيا إياها إلى التوقف عن ذلك. ودعا المحققون إلى تأسيس آلية دولية لتحديد أماكن المفقودين أو رفاتهم، ومحاكمة من ارتكبوا هذا الجرائم. ويستند التقرير إلى 2500 مقابلة أجريت على مدى 10 سنوات، وتحقيقات أجريت في نحو 100 مركز احتجاز وشملت «جميع الأطراف التي تسيطر على الأراضي في سوريا منذ 2011».

على صعيد متصل، أعلنت ثلاث منظمات غير حكومية أنها قدّمت شكوى أمام محكمة باريس بشأن «جرائم ضد الإنسانية» و»جرائم حرب» مرتبطة بهجمات كيماوية في سورية عام 2013 منسوبة إلى النظام. وقدّم «المركز السوري للإعلام وحرية التعبير» و«أوبن سوساييتي جاستيس إنيشتف» و»الأرشيف السوري» هذه الشكوى الاثنين من أجل التحقيق في هجمات غاز السارين التي وقعت في أغسطس 2013 في مدينة دوما والغوطة الشرقية قرب دمشق. ووفقا للولايات المتحدة، قتل أكثر من 1400 شخص في هذه الهجمات.

ويجب أن تسمح هذه الشكوى التي تستند إلى العديد من الشهادات والأدلة الموثّقة من بينها صور ومقاطع فيديو، بـ«تحديد مسؤولية الأشخاص الذين أمروا بهذه الهجمات والذين نفذوها» كما أوضحت المنظمات غير الحكومية مؤكدة أنها أجرت «تحليلا للتسلسل القيادي العسكري السوري».

