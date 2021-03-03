ندوة تحالف مراكز الفكر والثقافة العربية

الاخيرة

عقد تحالف مراكز الفكر والثقافة العربية ندوة عن بُعد استضافها مركز عيسى الثقافي بالبحرين وافتتحها أ. نبيل الحمر مستشار ملك البحرين، تناول التحالف فيها موضوع «النظام العالمي في ظل جائحة كورونا»، حاضر فيها وزراء ومفكرون من عدة دول عربية امتدت من الخليج إلى المحيط.

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كانت لنا في الندوة كلمة ضمن محور «محددات القوة في الجغرافيا السياسية العالمية الجديدة» كان ملخصها أن كارثة وباء كورونا كشفت حاجة الدول والمجتمعات للعودة إلى أسس الاقتصاد الحقيقي أي توفير الغذاء والدواء والمنتجات المصنعة للشعوب ولو بالحدود الدنيا، ولنا أن نتصور ما سيحدث لو انتشر وباء أشد فتكاً وانتشاراً مستقبلاً وهو سيناريو يؤمن به أهل الاختصاص، حيث إن الفيروسات والميكروبات والفطريات تطور نفسها كما يطور الإنسان نفسه، ومن ثم لو بقيت الحدود مغلقة لمدد أطول بين الدول ومن ثم استحال استيراد الغذاء والدواء، فماذا سنفعل وماذا لو قررت بالتبعية الدول المتقدمة المصنعة للقاح المضاد وبسبب ضراوة الوباء أن تكتفي بتلقيح شعوبها بدلاً من تصدير اللقاح كما يحدث، ألا يعني ذلك الحكم بالفناء على دولنا العربية والإسلامية والأفريقية التي لم تفعل شيئاً منذ عهود استقلالها عدا التطاحن السياسي والحروب التي دمرت المزارع والمصانع ولم تهتم قط بأبحاث الدواء...

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وضمن عناصر القوة في النظام الجديد وخاصة للدول الصغيرة أن تستخدم أفضل العقول المتوافرة في الأوطان ضمن نظام «مستودعات العقول» لتحديد المسارات المستقبلية الصحيحة ومعرفة الأعداء من الأصدقاء ضمن قرن تغلب عليه الحروب الاستخباراتية شديدة الدهاء التي تستخدم أفضل ما وصل اليه العلم من الذكاء الصناعي ووسائل التواصل الاجتماعي لتفجير الأوطان من الداخل ولتحقيق مصالحها الكبرى بأقل التضحيات والخسائر تاركين الأعداء يقتلون الأعداء.

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ومن عناصر القوة تحديث وتمدين المجتمعات والتوقف عن العيش في دهاليز التاريخ حيث تقبع الحروب الدينية والقبلية وفصل الدين عن الدولة كي تبقى مفتوحة للجميع، وتعزيز دور المرأة والشباب بالمجتمع، وتخفيف اهتمام الشعوب بالسياسة لحساب الاهتمام بالعلم والتدريب وتطوير الذات، والاهتمام بالتعليم النوعي القائم على الإبداع لا الكمي القائم على الحفظ وترسيخ أسس السلام الاجتماعي في المجتمعات وتفعيل دور المنظمات الإقليمية بدلاً من بقائها هياكل دون مضمون كحال جامعة الدول العربية العتيدة...

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آخر محطة: ومن عناصر القوة تعزيز قدرات الصناديق السيادية وخلق استراتيجيات محددة لها لإفادة الأوطان وخلق فرص العمل، ومحاربة الفساد بالفعل لا بالقول، كونه المتسبب بخنق واضطراب الشعوب، والاهتمام بغرس الروح الوطنية بين النشء في المدارس والجامعات منعاً لتحولهم إلى ميليشيات متحاربة، والاهتمام بالبحث العلمي وعلوم الفضاء ومواكبة الثورة الصناعية الرابعة القائمة على العلم والذكاء الصناعي.

