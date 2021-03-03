شُرفة على الأرض نافذة على القمر

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كشفت شركة البناء «Orbital Assembly» ان هذا العقد سيشهد بناء أول فندق على الإطلاق في الفضاء الخارجي. وقالت الشركة التي اسست منذ 3 سنوات فقط انها تعتزم البدء في بناء محطة «فواياجر» وهو اسم المسبار الفضائي الاميركي الشهير في مدار أرضي منخفض في عام 2025، وتعتقد أن منتجعها بين النجوم، قد يكون جاهزًا للعمل في أقرب وقت ممكن بحلول عام 2027 حسبما ذكرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية. يتميز «الفندق الفضائي» بنمط جديد من التصميم يطلق عليه «الأناقة الكونية» حيث سيتم توصيل الوحدات السكنية الفردية بعجلة دوارة، مثبتة بأنابيب تربط المناطق المختلفة مشكلة علامة X، كما لو كانت محور العجلة. ولن يدفع الضيوف فقط مقابل حداثة المكان اذ سيشمل الفندق عددا كبيراً من وسائل الراحة، بما في ذلك المطاعم ذات الطابع الخاص، ومنتجعا صحيا، وسينما، وصالات رياضية، ومكتبات، وأماكن للحفلات الموسيقية، وصالات وبارات لمشاهدة الأرض اضافة إلى غرف تتسع لـ 400 شخص. كما أن الفندق سيشمل جميع الضروريات بما في ذلك أماكن الطاقم والهواء والماء والطاقة التي سوف تشغل جزءًا من سفينة الفضاء أيضاً.

وأفاد فريق البناء أن الفندق سوف يدور حول الكرة الأرضية كل 90 دقيقة، وسيولّد دوران الدائرة جاذبية اصطناعية مماثلة لتلك الموجودة على سطح القمر. ولم يتم الكشف بعد عن أي تكاليف للبناء أو حجز جناح في الفندق. وقال جون بلينكو، مؤسس «غيتواي فاونديشن»، التي ستدير بعض كبسولات الفندق «ستكون هذه هي الثورة الصناعية القادمة» وأضاف أن جانب التناوب «حيوي». بدون الجاذبية، لا يمكن للأشخاص (الزوار) البقاء في محطة فضائية لفترة طويلة؛ تهدف الشركة إلى جعل الإقامات لعدة أشهر على الفندق أمرًا ممكنًا.

