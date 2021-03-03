الاكتفاء بحبس الفاشينيستا جمال النجادة شهراً فقط

الاخيرة

أسدلت محكمة التمييز الستار على قضية إساءة الفاشينيستا جمال النجادة إلى وكلاء النيابة، من خلال مقطع صوتي مسرب، وقررت الاكتفاء بحبسها شهرا وهي المدة التي قضتها في السجن. ووفق الحكم ، فإنه سيتم إطلاق سراح النجادة، حيث التفتت المحاكم الابتدائية والاستئنافية عن طلب براءتها رغم تقديمها كتاب اعتذار، وتم اعتبار ما حدث وما جرى سماعه في التسجيل الصوتي أمراً مخالفاً للقانون ويستوجب العقاب. وكانت محكمة تمييز الجنح قررت إخلاء سبيل النجادة، ووقف نفاذ حكم حبسها، لحين صدور الحكم النهائي. ورفضت «التمييز» في وقت سابق، طلب إخلاء سبيلها، في الطعن على حكم حبسها لمدة 3 أشهر بقضية التسجيل الصوتي، وإساءتها إلى النيابة بعد أن خففت محكمة الاستئناف عقوبة الحبس إلى 3 أشهر، بعدما كانت محكمة الجنح حكمت بحبسها سنة.