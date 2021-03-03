خفض ملياري في الميزانية لنيل ثقة النواب

مال وأعمال

كشفت مصادر معنية لـ«النهار»، الى توجه حكومي لتقليص مصروفاتها في الميزانية المقبلة 2021/2022، بحدود 3 مليارات دينار لتصل الى 20 ملياراً، بدلاً من حدودها المقدرة حالياً بواقع 23 ملياراً.

ولفتت المصادر الى ان هذا التوجه يأتي لنيل ثقة النواب، حيال الخطط الحكومية الرامية لاقتراض 20 مليار دينار عبر بوابة قانون الدين العام.

وتوقعت تراجعاً في العجز المقدر للميزانية المقبلة بحدود تصل الى 8 مليارات دينار، ليصل الى 4 مليارات دينار، بدلاً من مستوياته المقدرة حالياً بواقع يتجاوز حاجز 12 ملياراً.

وأفادت المصادر الى ان ارتفاع الايرادات النفطية بواقع 5 مليارات، ناتجة عن توقع تقارير متخصصة في بلوغ متوسط اسعار النفط 70 دولاراً للبرميل كمتوسط، خلال 2021/2022.

وأضافت ان التوقع برفع الأسعار من شأنه تقليص فجوة العجز بحدود 20 دولاراً للبرميل وهو ما يؤدي الى بلوغ الايرادات النفطية 14.5 مليار دينار، بعد خصم تكاليف الانتاج البالغة 3.166 مليارات دينار واضافة ايرادات الغاز بقيمة 185 مليوناً، ومع اضافة الايرادات غير النفطية البالغة 1.5 مليار يكون اجمالي الايرادات 16 ملياراً وهو ما يزيد عن المقدر في الميزانية بحدود 5.1 مليارات دينار.

وقالت انه في حال تحقيق تلك الفرضيات سيكون بامكان الحكومة، العمل على تعزيز السيولة الناتجة عن قانون الدين العام، لتنفيذ مشاريعها التنموية المدرجة في خطة التنمية وهو ما سيسهم في تحقيق استراتيجية الحكومة الخاصة بتنويع مصادر الدخل وتوفير فرص وظيفية للعمالة الوطنية التي تتزايد سنوياً في سوق العمل. وبينت المصادر ان الحكومة لديها القدرة على توفير المزيد من المصروفات مع اعادة دراسة كل بنود الانفاق في ميزانية الجهات الحكومية والمؤسسات المستقلة، خاصة ما يتعلق ببنود الضيافة والتدريب ومراجعة سياسات الدعومات المدرجة في الميزانية عبر التأكد من ايصال الدعومات الى مستحقيها.

ومن بين البنود الأخرى التي يمكن للحكومة مراجعتها ما يتعلق باعادة النظر في تسعير املاك الدولة العقارية ووضع معايير جديدة تتناسب وظروف السوق الحالية وهو ما سيوفر الكثير من الأموال لخزينة الدولة.

كما اوضحت المصادر ان من بين البنود التي تستهدفها الجهات الحكومية ما يتعلق بتحصيل مديونيات الحكومة المستحقة من مختلف الشركات العاملة في الدولة سواء كانت مستحقات ضريبية او رسوم نظير خدماتها التي تقدمها للمستثمرين.

