حمادة: مشاريع الشراكة تصطدم بنقص البنى التحتية

مال وأعمال

كشف وزير المالية خليفة حمادة عن اعداد مسودة مشروع القانون رقم 116 لسنة 2014 بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأفاد وزير المالية ان العمل جار حالياً لتعديل القانون وذلك لتلافي العيوب التي شابت تطبيقه والدفع بتنفيذ المشروعات التي تعمل وفق القانون.

وعدد حمادة العيوب والمعالجات المقترحة لتطوير عمل هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص والتي تتمثل في الآتي:

طول الدورة المستندية لدى الجهات الرقابية بالدولة والمدد الزمنية التي تستغرقها للمراجعة واعتماد وثائق طرح مشروعات الشراكة.

عدم اشراك الهيئة في المشروعات الاستراتيجية ذات الأولوية.

عدم تقيد الجهات الحكومية المختصة بتحديد مواصفات المشروع ونطاق العمل وتوفير المعلومات والمواصفات والتراخيص الخاصة بالمشاريع المطروحة من خلال الهيئة.

تقديم مقترح طرح المشروع دون توفير الخدمات الأساسية كالكهرباء ودون ازالة المعوقات التي تعترض ارض المشروع ما يستغرق مدة طويلة تصل لسنوات لازالة تلك المعوقات.

تغطية قيمة الحصص المخصصة لكل الجهات العامة والمواطنين من الاحتياطي العام للدولة وتحمل وزارة المالية مصاريف عملية اكتتاب الجهات العامة والمواطنين عن تلك الحصص.

ان تكون جميع القرارات الصادرة عن اللجنة العليا او اللجان الفرعية المنبثقة عنها ملزمة لكافة جهات الدولة.

الغاء القانون رقم 39 لسنة 2010 والخاص بتأسيس شركات كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه في الكويت، ولائحته التنفيذية، دون الاخلال بالمراكز القانونية المستقرة ذات الصلة بالاجراءات او الأعمال التي تعاقدت عليها الدولة.

