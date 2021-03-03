الليرة اللبنانية خسرت 85 %

مال وأعمال

هوت العملة اللبنانية، باتجاه مستوى عشرة آلاف ليرة مقابل الدولار وهو مستوى متدن غير مسبوق للعملة التي تضررت جراء انهيار مالي افضى الى تفشي الفقر والاضطرابات.

وأدي الانهيار الذي بلغ مدى لم يشهده لبنان من قبل لفقد العملة اللبنانية نحو 85% من قيمتها في بلد يعتمد بشكل كبير على الواردات.

وقال اثنان من المتعاملين في العملة في السوق غير الرسمية التي اضحت المصدر الرئيس للسيولة بعد ان توقفت البنوك عن صرف دولارات ان سعر الدولار بلغ عشرة آلاف ليرة اليوم. وقال ثلاثة آخرون ان العملة الأميركية سجلت 9900 ليرة.

وهذا يعني ان الحد الأدنى للأجر الشهري في لبنان يوازي نحو 68 دولارا.

ولامست العملة مستويات متدنية آخر مرة قرب عشرة آلاف ليرة في صيف 2020 ما اشعل احتجاجات استمرت اسابيع قبل انفجار هائل في مرفأ بيروت في اغسطس.

