تريليون دولار فقدتها أسواق الأسهم في فبراير

مال وأعمال

كشف تقرير حديث، ان صناديق الاستثمار المتداولة في الأسهم، تلقت تدفقات نقدية قياسية خلال شهر فبراير الماضي، وذلك على الرغم من مخاوف المستثمرين من ارتفاع عوائد السندات الحكومية خاصة الأميركية خلال الفترة الماضية.

وساهم تراجع قطاع التكنولوجيا بفقدان سوق الأسهم نحو تريليون دولار من قيمتها السوقية، مع صعود عوائد السندات الأميركية. وتشير البيانات المتاحة، الى ان المستثمرين ضخوا نحو 86 مليار دولار في صناديق الاستثمار المتداولة في الأسهم خلال الشهر الماضي، وهو اعلى مستوى على الاطلاق.

وتؤكد التدفقات الداخلة تفاؤل المستثمرين بشأن آفاق التحفيز المالي الاضافي وتوزيع لقاح كورونا، الى جانب الدعم المستمر من مجلس الاحتياطي الفيدرالي، وفقا لوكالة بلومبيرغ.

في الوقت نفسه، تضاءلت التدفقات الى الصناديق الاستثمار المتداولة ذات الدخل الثابت مقارنةً بنظيراتها من الأسهم، حيث حصلت على 10.4 مليارات دولار فقط، وهو ادنى مستوى منذ مارس الماضي.

وفي وقت سابق، حذرت وكالة «بلومبيرغ»، من تفاؤل بالانتعاش الاقتصادي السريع ادى الى ارتفاع عائدات السندات في الأسواق العالمية لأعلى مستوى منذ عام.

وفي المقابل، فان مستويات الديون القياسية وأسعار الفائدة الصفرية، قد تجعل اسهم وسندات بتريليونات الدولارات عرضة لخسائر فادحة اذا استمر ارتفاع عائدات السندات، وهو ما ينذر بأن الانتعاش الاقتصادي سيكون له مخاطره الخاصة.

