للمرة الأولى منذ 30 عاماً.. نفط طهران في الولايات المتحدة

مال وأعمال

ذكر موقع رصد بحري، ان الولايات المتحدة استوردت كميات من النفط الايراني كانت قد صاردتها من خليج عُمان العام الماضي.

وقال موقع TankerTrackers الذي يتابع حركة الناقلات عبر البحار في تغريدة له ان هذه هي المرة الأولى التي تستورد فيها اميركا نفطا ايرانيا خاما منذ 30 عاما.

وأضاف ان حملة الشحنة المصادرة تبلغ اكثر من مليوني برميل من النفط الخام، مشيرا الى ان ثمنها يتراوح بين 120-130 مليون دولار.

وتأتي هذه المصادرة عقب شكوى اصدرتها وزارة العدل الأميركية تطالب بمصادرة النفط، باعتبار ان عائداته تذهب لمنظمات مصنفة ارهابية مثل الحرس الثوري. وفي فبراير 2020، اصدرت وزارة العدل الشكوى، قائلة ان السفينة التي ترفع علم ليبيا تخضع لقوانين مكافحة الارهاب الأميركية.

وقالت العدل الأميركية ان حملة السفينة تندرج في مخطط تتورط فيه كيانات متعددة، من بينها الحرس الثوري وفيلق القدس التابع له، يرمي الى بيع النفط سرا في الخارج.

وحاولوا اخفاء ذلك، تجنبا للعقوبات الأميركية، عبر عمليات نقل النفط من سفينة الى اخرى وتزوير الوثائق، لكن ذلك فشل حسب السلطات الأميركية.

وتعتبر اميركا ان النفط يشكل مصدر نفوذ بالنسبة الى الحرس الثوري وفيلق القدس المصنفين ارهابيين في الولايات المتحدة، مشيرة الى ان ارباح مبعيات النفط تسهم في تمويل انشطة اذرع ايران، وايصال الأسلحة اليها.

قال الرئيس التنفيذي لشركة بيكرهيوز الأميركية لخدمات الطاقة ان صناعة الطاقة بدأت بالفعل التعافي من واحد من اسوأ الأعوام في التاريخ الحديث بعد ان ضربت جائحة فيروس كورونا الأسواق العالمية.

وأبلغ لورينزو سيمونيلي مؤتمر سيرا ويك الذي تنظمة آي اتش اس ماركت «بالنظر الى معادلة العرض والطلب، فاننا نرى انه سيكون هناك تعاف في 2021 وأن السوق ستشهد مزيدا من التوازن في 2022».

