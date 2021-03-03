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مال وأعمال

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الذهب هوى لأقل مستوى


هبطت أسعار الذهب لأقل مستوى في 8 أشهر ونصف الشهر، إذ قوض صعود الدولار وعائدات سندات الخزانة الاميركية شهية المستثمرين للمعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا. هذا وتراجع الذهب في السوق الفورية 0.3 % إلى 1717.99 دولاراً للأونصة، بعدما هوى لأقل مستوى منذ 15 يونيو عند 1706.70 دولاراً في وقت سابق من الجلسة. ونزل الذهب في العقود الآجلة في الولايات المتحدة 0.4 % إلى 1716.10 دولاراً.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة 1.2 % إلى 26.15 دولاراً للأونصة وكانت قد تراجعت في وقت سابق لأقل مستوى فيما يزيد عن شهر.


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