الذهب هوى لأقل مستوى

مال وأعمال

هبطت أسعار الذهب لأقل مستوى في 8 أشهر ونصف الشهر، إذ قوض صعود الدولار وعائدات سندات الخزانة الاميركية شهية المستثمرين للمعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا. هذا وتراجع الذهب في السوق الفورية 0.3 % إلى 1717.99 دولاراً للأونصة، بعدما هوى لأقل مستوى منذ 15 يونيو عند 1706.70 دولاراً في وقت سابق من الجلسة. ونزل الذهب في العقود الآجلة في الولايات المتحدة 0.4 % إلى 1716.10 دولاراً.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة 1.2 % إلى 26.15 دولاراً للأونصة وكانت قد تراجعت في وقت سابق لأقل مستوى فيما يزيد عن شهر.

