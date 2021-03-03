الصقر: أستراليا من أهم الشركاء التجاريين للكويت

مال وأعمال

استقبل محمد الصقر رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت، صباح أمس بمبنى الغرفة، جوناثان غيلبرت سفير استراليا لدى دولة الكويت وبول ماكيكرن نائب رئيس البعثة والقنصل، بحضور رباح الرباح مدير عام الغرفة.

رحب الصقر في بداية اللقاء بالسفير، مشيراً إلى تميز العلاقات الاقتصادية بين الكويت واستراليا خصوصاً في مجال الأمن الغذائي، ثم أكد ضرورة بذل مزيد من الجهود لدعم العلاقات خلال زيادة حجم التجارة البينية والشراكات الاستثمارية، مشيراً إلى أن استراليا تعد واحدة من أهم الشركاء التجاريين للكويت، إذ تحتل المرتبة الـ 20 في قائمة الدول المصدرة والمستوردة.

كما أن البلدين يتمتعان بإمكانيات جيدة لتنمية التعاون التجاري والاستثماري يجب الاستفادة منها، مؤكداً استعداد الغرفة لتقديم كل خدماتها للتوصل إلى نتائج إيجابية وتحقيق المصالح المشتركة. من جانبه، أعرب السفير عن سعادته لزيارة الغرفة مثمناً جهودها الكبيرة في سبيل توطيد العلاقات بين البلدين الصديقين، ومؤكداً حرصه على تعميق العلاقات الاقتصادية والتجارية، بهدف ترسيخ وتعزيز وتنمية التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين لما فيه تحقيق المصالح المتبادلة لقطاع الأعمال في الجانبين من خلال شراكات استراتيجية لفتح آفاق اقتصادية جديدة، كما أكد حرصه للاستماع والتعرف على مرئيات القطاع الخاص الكويتي حول كيفية زيادة حجم الاستثمارات في المجالات التجارية والاقتصادية في استراليا.

وفي نهاية اللقاء، تقدم السفير بالشكر والامتنان لغرفة تجارة وصناعة الكويت على حفاوة الاستقبال وما تقدمه من خدمات لقطاع الأعمال، والدور الذي تلعبه في تحقيق الأهداف المشتركة بين الكويت واستراليا.

