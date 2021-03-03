«ضمان الاستثمار» وقَّعت اتفاقية لإعادة التأمين لصالح «الشركة الأردنية»

مال وأعمال

وقعت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان) اتفاقية لإعادة تأمين ائتمان الصادرات الأردنية بالحصص النسبية لفائدة الشركة الأردنية لضمان القروض، وذلك بالتعاون مع المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات التي تساهم بحصة في الاتفاقية. وقع الاتفاقية نيابة عن المؤسسة العربية مديرها العام عبد الله أحمد الصبيح، وعن المؤسسة الإسلامية رئيسها التنفيذي اسامة القيسي وعن الشركة الاردنية لضمان القروض مديرها العام د. محمد الجعفري.

ورحب مدير عام المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان) عبد الله الصبيح بالتعاون مع المؤسسة الإسلامية والشركة الاردنية، وأكد حرص المؤسسة على تعزيز دورها الذي يستهدف تعزيز صادرات الدول الأعضاء، مشيرا الى أن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات «ضمان» تساهم في العديد من اتفاقيات إعادة التأمين الخاصة بهيئات تأمين ائتمان الصادرات بالدول العربية وذلك لزيادة قدراتها التأمينية في مجال خدمة للمصدرين. وأضاف الصبيح انه وبموجب هذه الاتفاقية ستقوم المؤسسة بدور القائد لإعادة تأمين حصة من عمليات تأمين ائتمان الصادرات الوطنية الأردنية ضد المخاطر التجارية وغير التجارية التي يتعرض لها المصدرون الأردنيون في الأسواق الدولية، مما يتيح لهم زيادة القيمة التنافسية لصادراتهم عبر توفير تسهيلات ائتمانية لعملائهم القائمين والجدد وفي نفس الوقت حماية مستحقاتهم ضد المخاطر المحتملة لعدم سداد المبالغ المستحقة على عملائهم والحصول على تعويض مناسب في حالة تحقق الخطر.

واوضح الصبيح أن الشركة الأردنية لضمان القروض هي شركة مساهمة عامة محدودة تأسست في 17 أبريل من العام 1994، وتهدف إلى توفير الضمان لمخاطر القروض التي تمنحها البنوك التجارية للمشروعات الإنتاجية المجدية ذات الحجم الصغير أو المتوسط المملوكة من قبل القطاع الخاص والعاملة في الأردن في جميع المجالات الاقتصادية المنتجة وتقوم بدور الهيئة الوطنية لتأمين ائتمان الصادرات الأردنية.

