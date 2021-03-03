6.6 ملايين دينار حصة «القرين» من توزيعات «إيكويت» و«الأوليفينات»

مال وأعمال

قالت شركة القرين لصناعة الكيماويات البترولية إن حصتها من توزيعات الأرباح السنوية لشركتي «إيكويت» و«الكويتية للأولفينات» تقدر بنحو 6.56 ملايين دينار.

وقالت «القرين» في بيان للبورصة، إن هذه الحصة تحددت بعد انعقاد عمومية «إيكويت» و«الأوليفينات» امس، وقد تمت الموافقة على توزيع أرباح نقدية عن عام 2020 لكل من الشركتين.

وأوضحت «القرين» أنها تمتلك نسبة 6% من إجمالي رأسمال كل من الشركتين، وبناءً عليه تم تحديد حصة الأرباح المتسلَّمة من المساهمين في الشركتين بمبلغ 6.56 ملايين دينار.

وبينت أنه سيتم إدراج هذه التوزيعات ضمن بيانات الربع الحالي والأخير من السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2021.

