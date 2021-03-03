«الدراسات المصرفية» شريك معتمد لـ «أنتويشن»

مال وأعمال

صرح الأستاذ الدكتور يعقوب الرفاعي مدير عام معهد الدراسات المصرفية، أنه في إطار استمرار معهد الدراسات المصرفية في العمل على التطوير من الخدمات التي يُقدمها لعملائه، وتماشياً مع الحقبة الجديدة في مجال التعليم والتدريب، والاتجاه نحو تحويل خدمات المعهد نحو الفضاء الرقمي للتعلم والتدريب، وبهدف التكيف مع بيئة الأعمال المتغيرة ومقابلة التحديات التي يواجهها العالم في ضوء جائحة «كوفيد-19»، فقد استمر المعهد في عقد اتفاقيات وتحالفات مع كبرى الشركات في مجال التعلّم الإلكتروني، حيث قام المعهد بعقد اتفاق مع شركة انتويشن Intuition وهي شركة عالمية رائدة في مجال حلول المعرفة والتعلم الإلكتروني. هذا، وقد تعاون المعهد مع شركة انتويشن في وضع رؤية مشتركة نحو تقديم الدورات الإلكترونية المتخصصة لعملائه من البنوك والمؤسسات المالية في الكويت، بهدف تطوير وتحفيز المتدربين في مساراتهم التعليمية المهنية. وأضاف الدكتور الرفاعي بأن شركة Intuition قد طورت حلولا تعليمية فريدة ومتكاملة تلبي احتياجات التعلم الإلكتروني، كما تتسم بالمرونة مع تغير بيئة الأعمال، لما لديهم من خبرة واسعة وتقنيات مبتكرة في نشر الخدمات والمنتجات الحائزة على جوائز في العديد من المؤسسات العالمية والمالية الرائدة في العالم لأكثر من ثلاثة عقود.

وأشار الدكتور الرفاعي إلى أنه سوف يتم استخدام المكتبة المالية للخدمات المصرفية الفنية الأساسية وهي الأكبر والأحدث في العالم، حيث تحتوي على أكثر من 600 برنامج تعليمي يتضمن امتحانات قصيرة تختبر المفاهيم الأساسية في محتوى كل دورة إلكترونية.

