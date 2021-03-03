.. و9.67 ملايين دينار أرباح «بوبيان للبتروكيماويات» من الشركتين

مال وأعمال

قالت شركة بوبيان للبتروكيماويات «بوبيان ب» ان الجمعية العمومية لكل من شركة «ايكويت» و«الشركة الكويتية للأوليفينات» انعقدت امس وقد تمت الموافقة على توزيع ارباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020 لكل منهما.

وحيث تمتلك شركة «بوبيان ب» نسبة 9 في المئة في رأسمال كل من الشركتين، فان اجمالي توزيعات الارباح النقدية التي ستحصل عليها «بوبيان ب» يبلغ 9?672 ملايين دينار.

وعن اثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة قالت «بوبيان للبتروكيماويات» انه سينعكس اثر هذه التوزيعات على بيانات الربع الرابع للسنة المالية المنتهية في 30 ابريل 2021.

