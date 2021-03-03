«أولى للوقود» أجرت السحب الأخير على «جلي»

مال وأعمال

أجرت شركة أولى للوقود السحب الالكتروني الأسبوعي والاخير على سيارة «جلي» لعملائها بحضور ممثل عن وزارة التجارة والصناعة في مبنى الشركة الأولى للوقود، برج KBT أمس، حيث يدخل العميل أحد السحوبات الأسبوعية مقابل كل 3 دنانير إعادة شحن عن طريق التطبيق الإلكتروني OULAFUEL عبر الموبايل، والتي تمت خلال الفترة من 17 ديسمبر 2020 إلى 23 فبراير 2021.

ومن خلال الفترة، تم اجراء تسعة سحوبات اسبوعية للرابحين على جوائز قيمة مثل «آيفون 12 بروMAX، آيباد، تلفزيون - سامسونغ، بلاي ستيشن5».

وقد فازت معصومة ميرزا بالجائزة الكبرى وهي سيارة جلي موديل 2020، مقدمة من شركة علي الغانم وأولاده للسيارات.

وفي هذه المناسبة قدم مراقب التسويق والعلاقات العامة في «الأولى» عبدالعزيز الرئيس تهانيه للفائزة، معرباً عن شكره لادارة شركة علي الغانم وأولاده، وأضاف: لقد كانت الجائزة الكبرى «سيارة جلي» المقدمة من الشركة، عامل جذب وحافز للمشاركة من قبل المشاركين في السحب الأسبوعي، التي تقيمه شركة الأولى، ونحن دائماً نتطلع في ذلك إلى مزيد من التعاون بيننا.

وتابع، تم السحب إلكترونياً ليضمن دخول جميع العملاء المؤهلين للسحب للحصول على فرصة الفوز دون العناء لتعبئة الكوبونات الاعتيادية واحترازياً، من انتشار فيروس كورونا، وان جميع اجراءات السحب تمت من قبل وزارة التجارة والصناعة.

والأولى مستمرة بتنظيم مثل هذه السحوبات بضمان أعلى مستويات رضا العملاء من خلال تقديم أفضل الخدمات والمنتجات كافة.

