«الأهلي المتحد».. «أفضل بنك في الخدمات المصرفية الخاصة»

مال وأعمال

حصد البنك الأهلي المتحد أخيراً جائزة» أفضل بنك في الخدمات المصرفية الخاصة يقدم خدمات مصرفية إسلامية في الكويت للعام 2020 من مجلة «غلوبل فاينانس» العالمية المتخصصة، نظرا لما يقوم به البنك من تقديم الخدمات المصرفية الخاصة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وتقديمه لباقة متكاملة من خدمات إدارة الثروات وإدارة الأصول، وتقديم المشورة والدعم الاستثماري، وإدارة الصناديق العقارية وغيرها الكثير من الخدمات التي تستند إلى مبدأ التمويل عبر الإجارة أو تمويل المرابحة، كما يتمتع البك بخبرة طويلة في تقديم الخدمات المصرفية الخاصة.

ويهتم البنك الأهلي المتحد بعملائه من ذوي الملاءة المرتفعة اهتمامًا بالغًا من خلال نخبة من مديري العلاقات المتخصصين، ومن خلال عقد ندوات وفعاليات عبر التواصل الشبكي، وتقديم عروض حصرية، ومنها عروض أفضل أنواع بطاقات الائتمان فيزا انفينيت وماستر وورلد.

يتم اختيار الفائزين بجوائز غلوبل فاينانس بالاعتماد على مجموعة شاملة من المعطيات، بما فيها المعلومات التي تقدم للمجلة من البنوك المرشحة للحصول على الجائزة، وآراء المتخصصين والخبراء في القطاع المصرفي، بالإضافة إلى مجموعة من الأبحاث الصادرة عن جهات مستقلة تعتمد على مؤشرات ومعايير قابلة للقياس لتقييم أداء البنوك. ولا يتم الحصول على أو نشر أي معلومات خاصة في سياق عملية منح الجوائز.

ويتم أخذ المعلومات المتوافرة في السوق في الاعتبار، بالإضافة إلى مكانة البنك على المستوى العالمي وحجم استثماراته وتطوره. ولأن هذه المعلومات تتسم بالحساسية ونادرًا ما تكون متاحة للعامة، فإننا نستند إلى آراء المحللين والاستشاريين في عملية التقييم.

وكذلك نحصل على بيانات الأداء من المصادر المتخصصة في هذا المجال، ومنها معيار العقرب للشراكة المصرفية العالمية للبنوك الخاصة السنوي ،والبيانات التي توفرها مجلة «أسيان برافيت بانكر» المرموقة. وتعد معايير الحجم والنمو من العوامل الرئيسة التي يتم الاستناد إليها في عملية الاختيار، إلا أن غلوبل فاينانس تأخذ أيضا في الاعتبار معايير أخرى مثل العروض المبتكرة والفريدة والمتخصصة التي تقدمها الخدمات المصرفية الخاصة، باعتبارها من الأعمال الأساسية سواء على المستوي العالمي أو الإقليمي.

وأفادت جهاد الحميضي الرئيس التنفيذي بالوكالة للبنك الأهلي المتحد: «إن خبرتنا الطويلة في مجال الخدمات المصرفية الخاصة هي أساس تحقيق أفضل الخدمات، مما أكسبنا ثقة وولاء عملائنا، ونحن سعداء بتقديمنا خدمات متميزة لأجيال متعاقبة من عملائنا من ذوي الثروات، ونعدهم بالمزيد من التميز.

وأضافت الحميضي: أود أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى فريق عمل الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات بالبنك الأهلي المتحد لالتزامه بالثقافة والنهج المتبع لدى البنك والذي يسعى من خلاله لكسب ثقة عملائنا على مدى الأعوام، فهذا الإنجاز لم يكن ممكنا لولا جهودهم الرائعة.، والشكر موصول لمجلة «غلوبل فاينانس» على تقديرهم لجهود البنك وتميزه في مجال الخدمات المصرفية الخاصة . وأفاد مشاري شهاب – نائب مدير عام إدارة الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات بالبنك الأهلي المتحد: «إن اختيار البنك الأهلي المتحد لحصد هذه الجائزة يأتي تأكيدا على ثقة عملائنا في الخدمات والمنتجات المصرفية التى تلبي طموحاتهم وتمثل إضافة عصرية على أسلوب حياتهم المميز وتساعدهم علي تحقيق أهدافهم في المجالات المالية وإدارة الثروات.

وأكد شهاب: تستند الخدمات المصرفية الخاصة من البنك الأهلي المتحد علي فريق من مديري علاقات العملاء من ذوي المهارات الاستثنائية والخبرات المحلية والدولية الغنية التي تؤهلهم لتزويد عملائهم بالمشورة القيمة التي تساهم في توسيع آفاق الاستثمار، وهو ما يساعدنا في بناء علاقات طويلة الأمد مع عملائنا لسنوات عديدة قدمنا لهم خلالها خدمات فريدة.

