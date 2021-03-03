«وول ستريت» تحت نيران رقابة بايدن

مال وأعمال

خطط الرئيس جو بايدن لعصر جديد من الرقابة الصارمة في وول ستريت ستحتل مركز الصدارة هذا الأسبوع عندما يواجه اثنان من كبار المنظمين أسئلة من أعضاء اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ في جلسة استماع يقول المشرعون والمسؤولون التنفيذيون الماليون إن غاري جينسلر، الذي عينه البيت الأبيض لرئاسة لجنة الأوراق المالية والبورصات، وروهيت شوبرا، اختيار الإدارة لقيادة مكتب حماية المستهلك المالي، من المرجح أن يحصلوا على تأييد من الكونغرس. ومع ذلك، فإن دعمهم القوي من الديموقراطيين التقدميين يعني أنهم على يقين من تلقي أسئلة محددة من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين حول خططهم لقمع الشركات.

