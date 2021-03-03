البورصة تنتظر تطمينات سياسية

مال وأعمال

تراجعت البورصة مع تصاعد الضغوطات البيعية وعمليات جني الارباح المركزة على الاسهم القيادية الامر الذي أسهم في تراجع مؤشرها العام 0.14%، وهبط السوق الأول 0.12%، وسجل المؤشران «رئيسي 50» والرئيسي انخفاضاً بنسبة 0.14% و0.21% على الترتيب لتتراجع القيمة السوقية بنحو 48 مليون دينار.

واشار محللون الى ان انه رغم تراجع الاسهم الا ان الأجواء داخل البورصة تبدو مستقرة في أولى جلستين من شهر مارس بعد الأداء السلبي في فبراير الماضي حيث حافظت جميع مؤشرات السوق الكويتية على إيجابيتها من الأداء منذ بداية العام.

واوضح محللون ان البورصة في انتظار مُحفزات جديدة، حيث لا تزال الجهود قائمة للإسراع في عمليات التطعيم ضد فيروس كورونا في ظل اتخاذ تدابير إضافية في الكويت للحد من انتشار الوباء،كما تترقب البورصة 5 عوامل ايجابية وهي :

1- إقرار قانون الدين العام.

2- استقرار أسعار النفط.

3- السيطرة على الفيروس محلياً وعالمياً.

4- عودة الأنشطة التجارية إلى طبيعتها خاصة بعد اغلاق عدد كبير منها وخاصة المشاريع الصغيرة.

5- رؤية نتائج إيجابية مرة أخرى للشركات والبنوك المدرجة في البورصة سيكون لها الأثر الجيد على معنويات المستثمرين في الفترة المُقبلة. وتقلصت سيولة البورصة بنحو 22.2% لتصل إلى 39.22 مليون دينار مقابل 50.40 مليون دينار اول امس الاثنين، كما انخفضت أحجام التداول 17.9% لتصل إلى 210.21 ملايين سهم مقابل 256.08 مليون سهم. وسجلت مؤشرات 8 قطاعات انخفاضاً بصدارة النفط والغاز بنسبة 1.23%، بينما ارتفع 5 قطاعات أخرى يتصدرها التأمين بنمو قدره 1.70%. وجاء سهم «أسمنت أبيض» على رأس القائمة الحمراء للأسهم المدرجة بانخفاض نسبته 9.65%، فيما تصدر سهم «العيد» القائمة الخضراء مرتفعاً بنحو 19.38%. وحقق سهم «بيتك» أنشط سيولة بالبورصة بقيمة 4.26 ملايين دينار مرتفعاً بنسبة 0.41%، بينما تصدر سهم «أرزان» نشاط الكميات بتداول 22.14 مليون سهم متراجعاً بنحو 2.45%.

